胡錫進：曾炒股一個月賺5%　感覺「新巴菲特」要誕生了

知名媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進的言行向來引人注目，今年他宣布要進軍股市，更是大吸眼球。周四（30日），在一個財經論壇上，他透露自己曾炒股一個月賺5%，當時更感覺「新巴菲特」要誕生了。



在搜狐財經年度論壇上，胡錫進表示，自己6月份入股，炒股一開始是靠眼界，「我是3144點入市，當時我判斷這股市跌得差不多了，該往上走了，所以我果斷入市」。果不其然，胡錫進一入市，股市就開始往上走，「將近3300點，我當時賺了1萬塊錢，一個多月我賺了5%，哎呦那牛啊，那種感覺，『新巴菲特』要誕生了」。

但胡錫進之後稱，結果沒想到股市「嘩」就下來了，眼界不行了，就靠信心。他相信，各項經濟措施會產生作用，如果信心還不夠，後面還有信仰。他又強調雖然現在虧了，但相信股市會回到3300點，「只要到那一步立刻就賺了」。

今年6月26日，胡錫進在微博發文宣布要進軍股市，還預告要在27日開始買股票，邊炒股邊學習，力爭少交學費。他表示：「我真的不想成為『韭菜』，我要力爭讓自己的炒股收益超過銀行存款的利率。我要是能通過炒股『賺來大錢』，那就太好了。」

隨後，胡錫進也透露，從今往後就是個股民，會與大家一起欣喜、沮喪：「隨著我愈來愈了解股市的情況，希望自己能說出股民散戶的共同心聲，並且讓那些心聲更多被國家金融監管部門聽到。」