北京取消M503航路台海偏置措施　美台要求兩岸協商如緣木求魚

民航總局1月30日發布公告，自2月1日起取消M503航線北向南運行的飛行偏置措施，不再西移。後續還將啟用M503向西連接福州、廈門的W122、W123銜接航線，由西向東飛行，提升空域運作效率。



新措施實施後，M503航線將更貼近台灣單方面劃的「台海中線」，最窄處距離僅4.2海裡（約7.8公里）。更重要的是，未來從福州、廈門起飛的航班將不再繞飛北方航路，而是直接由西向東飛，匯入貼近台海中線的M503航線。

該消息一經公布，立刻在台灣引起轟動，台灣民航、軍方、外事、陸委會等各部門都做出回應。甚至美國參眾兩院，在台灣公關下也介入了進來。

大陸方面在宣布上述消息時強調，M503是民用航線，在上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是為了「緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全」，也是民航空域管理的常規工作，但是美國與台灣有完全不一樣的認知。

台灣方面認為，取消飛行西移偏置，目的在於模糊化「台海中線」，是北京對賴清德當選的回應，是以「切香腸」的方式持續擠壓台灣空域，壓縮台灣空防預警時間。

特別是從福州、廈門起飛經由W122、W123銜接航線匯入M503的航班，起飛後不再先向北飛，而是直接衝著台灣方向飛過去。台灣方面認為，這對台灣的防空預警會產生極大壓力，台灣海峽就那麼窄，從福州或廈門起飛的軍機在幾分鐘之內就能飛到台灣上空，台灣根本沒有時間反應，隨時可以給台灣來個「木馬屠城」。

台灣交通部長王國材就抱怨稱，M503極度靠近台北飛航情報區，距離台海中線只有4.2海裡，天候不佳時，飛機如果再偏東飛行，與台灣的航機可能會有衝突；而W122、W123銜接線與馬祖南北竿機場、金門機場都很近，兩岸若沒有溝通航班起降時的平行距離與高度，會有飛安疑慮。

M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

此外，蔡英文政府還提出「嚴正抗議」，要求中國大陸「立即停止」，否則「後果自負」。但是怎麼讓大陸「自負」蔡英文政府也未說明，目前唯一可見的反應的是蔡政府說要聯繫美日等國向北京抗議。

美國參眾兩院迎合台灣公關要求，發表了一份內容空洞的聲明，說中國大陸這一做法「片面改變台海現狀」，美國會維持與台灣站在一起的立場等，但美方動作也僅限於此，聲明中只能呼籲大陸收回決定，與台灣協商。

無論台灣還是美國，都沒有想過憑什麼要求中國大陸和台灣協商，更沒有反思過為什麼大陸要在此時進行航線重置。

事實上，無論從管轄權還是國際法層面，這條航線都與台灣無關，和美國更毫無關係。

從管轄權來說，M503完全在上海飛航情報區範圍，航路設置屬中國大陸自主權利；從國際法層面，M503也是經國際民航組織（ICAO）同意劃設的線路，無論程式還是結果上，都完全合乎國際法。

大陸2015年1月通過國際民航組織（ICAO）劃設M503南北向航線，同時也劃設M503向西連接浙江東山的W121，以及W122、W123航線。因為當時台灣是馬英九執政，兩岸關係密切，後經兩岸協商，北京同意將航線向大陸方向西移六海裡，且只由北往南單向飛航；橫向的W121、W122與W123銜接航線，雙方當時商談可經由兩岸相關部門溝通確認後再開放。

2016年民進黨蔡英文當選上任，這個溝通機制就停擺了。大陸於2018年1月宣布開通M503北上航線，同時啟動W121、W122、W123航線由東向西飛航（由海峽一側向內陸），當時蔡英文政府還強烈不滿抗議，並以不核准東航、廈航當年的春節加班包機反制。

這次大陸將航線重置回最初劃定的線路，並啟動從福州、廈門起飛向東飛匯入M503的W122、W123航線，完全是個大陸的自主決定。台灣並非ICAO成員，無法透過ICAO機制協調，加上兩岸關係緊張，溝通停擺，兩岸官方根本無法再就此協商。