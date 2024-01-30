民航局啟用M503西向東航線　國台辦：便利兩岸人員往來

1月30日，民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。

國台辦發言人陳斌華表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。



陳斌華介紹，M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮積極作用。

此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

據了解，M503航線位於海峽中線西側，並經國際民航組織批准，但台灣方面認為此航線過於接近海峽中線及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間。

時任台灣交通部民用航空局局長林志明曾表示，M503航線位於上海飛航情報區境內，台灣一方無從置喙，後來陸委會稱已與大陸方面達成協議，同意M503航線南下運行。2018年1月，大陸航空局公布餘下的M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用。