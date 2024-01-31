陸取消M503飛行偏置引台抗議　分析：模糊化海峽中線增台空防壓力

1月30日，大陸民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。國台辦發言人陳斌華表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。對此，台民航局表達遺憾並嚴正抗議，陸委會亦表示，此舉未經兩岸溝通，表達嚴正抗議。而對於大陸這一舉措，學者分析，其用意在於模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。



陳斌華介紹，M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮積極作用。此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

據了解，M503航線位於海峽中線西側，並經國際民航組織批准，但台灣方面認為此航線過於接近海峽中線及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間。時任台灣交通部民用航空局局長林志明曾表示，M503航線位於上海飛航情報區境內，台灣一方無從置喙，後來陸委會稱已與大陸方面達成協議，同意M503航線南下運行。2018年1月，大陸航空局公布餘下的M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用。

對於大陸今次舉措，台灣民航局表示，因中國大陸的措施，與2015年啟動M503航路時，雙方溝通結果有明顯差距，民航局深表遺憾並嚴正抗議。至於這項措施可能產生的相關影響及後續處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

陸委會則表達嚴正抗議、強烈不滿，要求中國大陸立即停止不負責任的飛航行動。其指出，新冠疫情過後，中國大陸國際航線尚未全面復航，其卻佯稱開通相關航路是為了緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，有改變台海現狀疑慮。

陸委會強調，對於大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯然蓄意製造兩岸不安，對此強烈抗議，要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如果中國大陸一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

台交通部長王國材則在31日表示，對大陸民航局的做法感到遺憾，因M503靠近台北飛航情報區，距離海峽中線只有4.2浬，天候不佳時，飛機會偏東飛行，對台灣的民航機與軍機有衝突，兩岸應該溝通，而這是個嚴肅的問題。

王又指，W122航線與馬祖南北竿機場及W123線與金門機都很接近，如兩岸沒有溝通航班起降時的平行距離與高度，會有飛安的疑慮。後續會由軍方與民航局共同研擬對策，由國安單位統一處理。

王國材表示，如兩岸沒有溝通，會有飛安的疑慮。（ETtoday）

另一方面，國防安全研究院國家安全研究所長沈明室接受中央社訪問時表示，彼時台灣抗議後，M503航線以海峽中線往西偏置6海浬飛行，現時宣布取消，意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，北京是在用航線的改變執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動。

他又指，這顯然是針對台灣總統大選結果而來，收回了當初的善意。過去一段時間，解放軍軍機有越過海峽中線行為，不過這仍屬偶發事件，民航機由於運輸飛航需求，也有技術性偏離。而現時過去既有默契被打破，等於海峽中線模糊化，台灣空防監測除了看軍機，還要看民航機。

過去一段時間，解放軍軍機有越過海峽中線行為，而未來台灣空防監測除了看軍機，還要看民航機。（資料圖片）

他進一步指認為，大陸啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行對台海安全影響較大，因原本只有台灣飛機往金門、馬祖來回飛，現時加上了解放軍軍機、民航機，沿著海峽中線飛甚至可能跨越，將使台灣空防監測壓力加大。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘則認為M503航線改變可解讀為對於即將上任的賴清德新政府的施壓，以北京對台一連串作為來看，可推估在5月20日總統就職日前，還會有其他施壓手段。以往，輿論擔憂大陸可能會利用有關航線，以軍用機假扮為民航機對台構成威脅，甚至攻佔機場。不過陳國銘強調這個可能性相當地低，一來空運能量有限，二來台軍絕對有反擊能力，中共採取該方式的代價很高。

他又指，大陸改變航線，目的是結合先前經貿脅迫、蔬果禁運等對台手段，試圖造成台灣民眾人心惶惶，他建議民航單位應該盡快地採取因應動作。