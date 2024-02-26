中國海警與金門台艇｢同框｣　專家：與2022年軍艦遠眺寶島3點共通

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷，事件引發大陸不滿。



2月25日，中國海警發布消息，表示組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，並公布1張中國海警與遠處的金門島、台艇同框圖片，引發熱議。該圖亦讓不少人聯想到2022年8月解放軍公布的解放軍眺望台灣島及台軍艦艇的照片。軍事專家張軍社接受官媒《環球時報》採訪時表示，雖然「當事主角」和針對目標不同，但仍有3個共通之處。



2月25日，中國海警公告稱，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

中國海警突破「禁止水域線」 在金門附近行使管轄權

公告同時發布3張配圖，其中一張為，一名身著黃色「中國海警」制服的人員正在船舷處警戒，與之同框的是遠處的金門島和台艇。有專業人士分析，中國海警此次執法巡查穿越了「金門禁止水域線」。

此前，國台辦發言人朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在所謂「禁止、限制水域」一說。專業人士認為，中國海警「執法」即執行國內法，也就是在金門附近行使管轄權，意味著中國大陸對該海域享有主權。

軍事專家張軍社亦表示，此次中國海警在金門附近海域開展執法巡查的針對性很強，突破了台當局所謂的「禁止、限制水域」的說法，這是首次，也是對台當局發出的嚴重警告，「金門是中國的領土，金門海域是中國管轄海域，因此在國家內部執法巡查活動由海警執行。」

2022年8月，時任美國國會眾議長佩洛西竄訪台灣，解放軍東部戰區在台灣周邊6大海域進行大規模軍事演習，持續檢驗戰區部隊作戰能力，並實現多項突破。其中，《解放軍報》發布一張軍艦航行照片，一名手持望遠鏡的解放軍海軍士兵在軍艦甲板上觀察，近處有一艘艦艇，遠處則是海岸線和山脈，且依稀可見海岸線上的白色柱狀建築物。

對於陸地上的白色建築物，有網民分析認為可能是花蓮縣發電廠的煙囪。軍事專家韓東亦表示，「在如此近距離航行很可能也是我們水面艦艇以往沒有過的」。

張軍社認為，兩張「同框」照片雖然發生在不同時間和背景下，「當事主角」和針對目標也不同，但有三個共同之處。首先兩張照片釋放出的內涵是相同的，都照片表明大陸對「台獨」挑釁行徑能夠做出堅定、快速的反應，台周邊海域發生的一切事態都在掌握之中。其次，兩張照片的共同點都是「近」，並均有所突破，福建海警執法巡查進入了「禁止、限制水域」，而解放軍在台島海空域進行演練，打破了台當局「海峽中線」的說法。

台灣海峽中線被視為大陸與台灣之間的緩衝區。

第三，兩張照片代表的兩次行動都是對台當局的反制，也是嚴厲警告。福建海警25日的行動是針對民進黨當局粗暴對待大陸漁民，且升高兩岸對抗，傷害兩岸民眾的感情的挑釁行為；2022年8月，解放軍的海空演練是針對 「台獨」分裂勢力和境外力量的警告。

張軍社表示，兩張同框照片反映出同一個意志和決心，「中國大陸堅定維護國家主權和國家主權安全和領土完整。絕不允許台灣從祖國分裂出去，中國大陸將采取一切措施、一切必要措施，堅定維護國家主權和領土完整。」