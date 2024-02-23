陸艇金門翻覆｜大陸再派5人助協商　台海巡就案發時間有出入致歉

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷。大陸一方周五（23日）再派出5人抵達金門，協助死者家屬與海巡人員閉門會議，主要洽談事發過程、賠償等事宜，但仍無共識結果。另一方面，外界質疑台灣海巡署日前公布事發執勤通勤錄音紀錄，與生還者供稱時間有出入。對此，海巡署周五致歉，指因第一時間全力搶救致未查證，將深刻檢討。



2名生還者被救起後，已於周二（20日）返抵大陸。他們向陸媒表示，其乘坐的船隻急轉彎不會翻船，之所以翻覆，是因為遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發輿論風波。仍在金門的死者家屬獲悉後則難以接受，要求道歉懲處並求償。不過金門地檢署和海巡周四（22日）強調是陸船蛇行甩尾自撞翻覆，且2生還者筆錄期間也自承未感覺被推撞。

目前，死者家屬拒絕遺體火化，對於事發過程和賠償等也和海巡尚無共識。而大陸一方5人上午乘搭小三通「新武夷」船從五通抵達金門水頭碼頭，報道指，5人包括晉江紅十字會秘書長曹榮山、醫生孫曉東、漁業專家與紅會幹部。

陸方一行人上午抵達金門。（聯合報）

一行人面對媒體皆不發一語，入境後隨即前往浯江大飯店與死者家屬及海巡署人員進行閉門會議。報道指，閉門會議主要聚焦討論事發過程與賠償等事宜，其中，陸方同行人員孫曉東具有醫學背景。

會議持續約1小時，之後家屬離開酒店，上車離去。家屬強調，對相驗結果仍有疑慮，要求公布真相、提出完整證據鏈，確定死因才願意接受火化。賠償金方面，他們目前沒心思談，稱有問題就要有人承擔責任、懲處。

另一方面，海巡署日前召開記者會，公布事發前執勤的海巡CP-1051艇與第12巡防區無線電通聯錄音紀錄，但因與生還者供稱的案發時間有出入，引發外界質疑。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

海巡署表示，案發時，由於船隻翻覆，4名人員落水急需救援，海巡人員第一時間均全力投入搶救，以救助人命為第一優先，導致未能詳加查證，誤報陸船翻覆發生時間為中午1時45分。為辦理案件調查所需，專案人員經詳加核對雷情、應勤無線電及航跡等資訊，於事發第二日中午發現陸船翻覆時間節點有誤，後續相關紀錄均已更正為中午1時10分，絕無造假及隱匿情事。

海巡署坦承，對於2月14及15日發布的新聞稿確實誤用時間點，之後的新聞稿則僅就當時各界關注議題說明，未即時於歷次新聞稿內主動更正，海巡署將深自檢討，精進通報作業程序及紀律，落實人員教育訓練。