台海軍演｜大陸艦機靠近台島海岸線相曝光　專家：或前所未有的近

解放軍在台灣周邊軍演引發廣泛關注，一張解放軍艦機靠近台島海岸線的照片周六（6日）引起熱議，對此專家更形容「非常近，或前所未有」。



據解放軍東部戰區周五（5日）發布消息，東部戰區當日在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。

東部戰區空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓。飛行員在目視距離俯瞰台島海岸線和中央山脈。

飛行員在目視距離俯瞰台島海岸線和中央山脈。 （解放軍報）

軍事專家韓東表示，根據官方片段，飛行員當天執行了抵近懾壓任務，「飛行員在座艙可以看到寶島的海岸線，這說明距離非常近」。

《解放軍報》發布的軍艦航行照片亦引起熱議，照片中，一名手持望遠鏡的解放軍海軍士兵在軍艦甲板上觀察，近處有一艘艦艇，遠處則是海岸線和山脈，且依稀可見海岸線上的白色柱狀建築物。

海岸線上的白色柱狀建築物（紅圈示）依稀可見。 （解放軍報）

報道指，東部戰區10餘艘驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，連續組織晝夜間模擬對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化演練。多艘護衛艦、導彈艇和多個機動岸導火力單元對海上重要目標實施火力追瞄，展開模擬突擊。

對於陸地上的白色建築物，有網民分析認為可能是花蓮縣發電廠的煙囪。韓東指，不論具體位置，反正軍艦是在靠近台島海岸線的海域航行，「在如此近距離航行很可能也是我們水面艦艇以往沒有過的」。

「蘭陽」號護衛艦。（解放軍報）

另外，韓東介紹，從舷號和外形，可以識別照片近處的艦艇是台軍的「蘭陽」號護衛艦，舷號935，屬於引進的美製「諾克斯」級護衛艦，台稱「濟陽」級。不過他指出，該護衛艦艦齡老，經已服役約50年，且整體性能早已落後。

他認為，這是台海軍裝備現狀的一個縮影，即主力戰艦艦齡普遍超過30年，且當中近半已經逾四五十年，已達退役時間，只是因各種原因仍在支撐。