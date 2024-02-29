金門事件｜蔡英文政府服軟 但還想保住最後臉面

金門事件第15天，也是兩岸閉門談判第9天，事件有了新進展。

此前，據2名生還漁民證實，同時在中國大陸的強烈要求和全面施壓下，台灣方面已經不再堅持大陸漁船是在高速追逐過程中翻覆，而是由海巡署故意高速撞擊所致。

最近，根據台灣媒體報道和相關消息證實，金門地檢署已經介入案件偵辦並確定漁船確係因碰撞翻覆，而且兩船還不只一次碰撞。金門地檢署也表述，目前全案已按最高可處5年刑責的「過失致死罪」偵辦，儘管最後還要靠科學鑑定才能判斷海巡署人員是否得負刑事責任，但民事賠償肯定逃不掉了。

此前，無論肇事的台灣海巡署還是負責與處理兩岸關係的陸委會，都不承認是撞擊所致，反而把事件責任推到大陸漁民頭上。台有關方面放出消息說，由海巡署偵防分署金門查緝隊對兩位倖存漁民各製作了3份調查筆錄，後又經金門地檢署檢察官以證人身份，對2人制作各2份訊問筆錄，2人均表示對海巡隊執法程序無意見。

陸委會甚至還反戈一擊強硬表示：大陸長期縱容「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶違法濫捕，台灣將持續嚴正穩健執法。大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。」

但是，大陸官方介入接回兩名生還漁民後，證實了海巡署的說法都是謊言。

大陸國台辦的表態隨即升級，在事發當日「強烈譴責」的基礎上又表示「強烈憤慨」，要求台灣方面「儘快放船放人，做好善後工作，查明事實真相併嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代」，並表示「保留採取進一步措施的權利」。

福建海警登金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

大陸海警也在廈金海域啟動常態化巡查，海警船一度還進入金門「限制、禁止」海域，還登檢了一艘台灣遊艇約30分鐘。台灣媒體及國際評論普遍認為，大陸藉此實質上已經永久改變了廈金海域「現狀」，把「釣魚島模式」搬到了金門。2012年日本政府將釣魚島國有化後，中國海警船開始在釣魚島海域常態化巡弋，並憑艦船噸位優勢佔據主動，改變了由日本單方面管治的現狀。

金門較之釣魚島對台灣更為不利。金門緊鄰大陸而遠離台灣，在兩岸實力對比已完全倒向大陸的情況下，台灣根本無法在這一海域與大陸抗衡。

金門一度為台灣與大陸軍事對峙的前線，駐守了10萬台軍，現在只有象徵性的3000名駐軍，早已不具作戰意義。台灣在金門的執法艦船不僅數量有限，噸位更是小得可憐，均為10噸左右的小艇，而大陸在此部署的四艘海警艦船，每艘噸位均超過2000噸，就日常管理執法而言，台灣也完全無法和大陸抗衡。

此前，大陸所以沒有突破廈金海域管理「現狀」，一是出於台海和平考慮，二是不想讓台灣當局太難堪，屬於強者的仁慈。但台灣方面卻屢屢消耗大陸的和平誠意與善意，屢屢「蹬鼻子上臉」，抓扣大陸漁民漁船，直至此次農曆新年期間，發生兩名漁民被海巡署故意追逐撞翻的血案。

另一方面，包括蔡英文賴清德在內的台灣最高行政當局其實很清楚兩岸實力對比，也知道在今年賴清德當選後上任前，大陸其實一直想尋機給民進黨一個教訓，讓民進黨知道大陸隨時可以給台灣以致命暴擊，以警告賴清德上任後要認清形勢。

2024台灣大選，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）當選。（梁鵬威攝）

如果台灣方面執意把事件往對抗的方向升級，不排除大陸會採取讓民進黨蔡賴政府更下不來台的行動，比如直接登上金門島執法，抓扣台海巡署艦船和執法人員，以實質管制執法剝奪台灣在金門的治權，從金門開始實施有實無名的「一國兩制」。如果大陸走到這一步，民進黨蔡賴政府將顏面全無，根本無法向島內民意交待。

因此，在大陸表態升級並全面施壓後，蔡英文政府很快就軟了下來，不僅放回兩名漁民，承認事件為海巡署故意撞擊所致，讓大陸對被撞漁船檢視拍照，還開始要求金門地檢署按「過失致死罪」偵辦案件，依此律最高可對肇事嫌犯處5年刑罰。

不過，政治人物都要臉，在兩岸民意高度對峙的情況下，蔡賴政府更要小心處理，以免造成民意決堤。因此，蔡賴政府在軟下來的同時，還想保住最後一點臉面。相關消息說，兩岸官方談判最近就因此觸礁，台方仍以各種理由拒交死者遺體和漁船，針對大陸方面要求海巡署公開認錯道歉等要求，台方則堅稱是依法行政無從道歉，另外民事賠償金額多少，是採用「賠償金」還是「撫慰金」名目，還尚未達成一致。大陸能否繼續施壓台灣全盤接受，仍需繼續觀察。（轉自微信公眾號杭子牙）