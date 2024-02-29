遭特朗普政府接連制裁　中國造船業去年仍創紀錄：新訂單增超5成

「中國造船廠似乎經受住了美國旨在遏制中國人民解放軍海軍迅速擴張的制裁的沖擊，一項研究表明，儘管面臨著特朗普執政時期的種種限制，但中國造船業去年實現了創紀錄的增長，大多數供應鏈都具有彈性。」



據香港《南華早報》2月28日報道，這項由中國工程院委託開展的研究，揭示了美國特朗普政府時期對中國實施制裁的影響。儘管受到無理制裁，但行業數據顯示，去年中國造船業完工量同比增長近12%，達4232萬載重噸，這超過了世界上其他所有國家的總和。



中國船舶工業行業協會的數據顯示，去年中國造船業的新訂單也增長了56%，其中許多是先進船型，比如成本高昂的滾裝船占到了全球新訂單總量的83%。值得注意的是，中國是全球唯一一個有能力建造所有18種主要船型的國家，其中14種船型的訂單量位居世界第一。



研究還指出，造船能力對於中國國防實力的提升至關重要，而儘管美國的造船能力僅占全球總量的0.2%，但中國仍然不應該掉以輕心，同時也要關注日本、韓國和歐洲等競爭對手，並針對美國及其盟友可能擴大的進一步制裁想好對策。



2024年1月25日，青島西海岸新區海西灣船舶海工產業基地繁忙有序，多艘大型船舶建造緊鑼密鼓。（視覺中國）

【本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：熊超然】

據介紹，上海交通大學船舶海洋與建築工程學院教授柳存根領導的研究小組，調查了中國海洋設備產業鏈面對美國制裁的應對能力。在學術期刊《海洋開發與管理》上發表的一篇同行評議論文中，研究人員表示，除了一小部份專業設備外，中國的造船廠仍然掌握著其他所有設備的使用。

研究指出，儘管與西方競爭對手相比，一些中國產品在成熟度方面仍有差距，但技術水平和市場潛力正迅速增長，且價格對客戶也很有吸引力。「美國的戰略競爭方式打擊了中國海洋裝備業的發展，海事部門首當其沖。」

「在特朗普擔任總統期間，中國被打上了戰略競爭對手的標簽，導致多家高科技和軍事公司成為目標，對中國海洋裝備產業鏈和供應鏈的安全構成了重大挑戰。」研究人員認為，對當前形勢的準確評估，「對於中國準備進一步采取的自衛和反制措施是必要的」，因為制裁可能在未來升級。

報道稱，柳存根團隊在和行業領導者展開嚴肅討論和調查後，得出包括原材料、研發設計、總裝和建造、配套設施、導航服務以及運營和維護等要素是構建起中國造船業的重中之重。他們通過分析得出，目前只有兩種類型的船舶面臨相對較高的供應鏈風險——大型液化天然氣運輸船和豪華郵輪。

研究人員發現，自俄烏沖突爆發以來，對液化天然氣運輸船的需求激增，液化天然氣需要在極低的溫度下儲存，而中國還無法製造儲罐維護系統、海洋低溫材料、低溫泵和閥門等關鍵部件。此外，中國造船廠也在努力尋找為豪華遊輪提供門鎖系統、娛樂設備、餐飲設施和醫療區域配件的國內供應商。

報道稱，儘管存在種種困難，但中國仍然是全球唯一一個有能力建造所有18種主要船型（包括液化天然氣運輸船和郵輪）的國家，其中14種船型的訂單量位居世界第一。

1月27日，浙江舟山：2艘5300箱貨櫃船同日命名即將交付希臘船東。（視覺中國）

根據中國船舶工業行業協會的數據，目前中國造船業的訂單總量為1.4億噸，相當於1000多艘福特級航空母艦的排水量，所有這些訂單都將在未來三年內生產。

《南華早報》指出，有說法稱，中國目前建造船艦的速度比美國快200多倍，美國海軍警告聲稱，如果這種差距持續或擴大，西方艦隊將難以保持在全球海洋中的主導地位。

柳存根及其團隊證實，造船能力對於中國國防實力的提升至關重要，並認為，面對西方的封鎖，這種造船能力的快速增長與中國的科技進步和產業鏈完善有關。

研究人員指出，在船用鋼板、防腐材料、基礎設施、生產技術和船舶維修方面，中國供應商可以提供世界上最好的產品和服務。「最終組裝和建造所需的所有設備，都可以在長三角地區采購，這使得物流和倉儲成本都很低，這是其他國家造船廠只能羨慕的優勢。」

研究人員也提醒，儘管與中國相比，美國的造船能力僅占全球總量的0.2%，幾乎可以忽略不計，但中國仍然不應該掉以輕心。此外，日本和韓國仍然是中國造船業的強大競爭對手，而歐洲則繼續主導著一些高端配套產品市場。

這項研究論文建議，在美國要求其盟友加入對華的進一步制裁之前，中國應提前制定對策，「打破國際（尤其是歐洲）對配套產業的壟斷」。儘管具備生產能力，但中國仍在繼續進口大量特種鋼、通訊設備和其他可能受到制裁擴大影響的部件。

《南華早報》指出，在歷史上的大部份時間里，中國在航海技術方面都處於領先地位，是第一個使用舵的國家，15世紀更是有「鄭和下西洋」的壯舉。目前，全球90%以上的造船能力聚集在亞洲，一些中國海洋科學家和工程師認為，中國將很快恢覆其歷史上的主導地位。