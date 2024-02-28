國產大郵輪2號船建造全面提速　估2026年3月底出塢　同年6月試航

繼首艘國產大型郵輪「愛達·魔都」號取得系列成功後，備受關注的第二艘國產大郵輪也在全面提速建設中。今日（28日），據中國船舶集團消息，國產大型郵輪2號船建造大節點計劃已正式確定，中國大型郵輪建造正式開啟「2.0」時代。



根據計劃，國產大型郵輪2號船將於今年4月中旬入塢開始連續搭載，2025年5月初實現第一次起浮，2026年3月底出塢，當年6月開始試航，2026年年底之前命名交付。

目前，該船的詳細設計出圖、生產設計建模及模型平衡工作已基本完成，正在重點開展背景模型、舾裝安裝順序（DOP）等專項平衡，並開展重點區域模型複查，計劃於今年5月實現全船技術狀態的基本固化。

國產大郵輪2號船建造全面提速。（人民日報）

設計方面，國產大型郵輪2號船在首船基礎上進行了系列優化，總噸位約14.2萬噸，較首艘大郵輪總噸位增加了0.67萬噸；總長341米，較首船增加17.4米；型寬37.2米，設計吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7節，擁有客房2144間，增加19間。船隻同時新增2套脫硫塔和選擇性催化還原（SCR）系統，同時配置了高達16層的生活娛樂區域。

根據外高橋造船計劃，2號船目標總建造工時將較首艘大型郵輪「愛達·魔都號」減少20%。2月26日，該船的舾裝工程已正式啟動。