陽江閘坡世界級漁港舊碼頭擴建　完工後後停泊漁船容量逾2000艘

日前，記者走訪廣東省重點工程項目——陽江閘坡世界級漁港項目現場瞭解到，該項目舊碼頭擴建工程已完工，在舊碼頭基礎上朝海面方向延伸約20多米，增加6個200拖輪馬力卸魚碼頭，有助於提升碼頭靠泊等級和水產品交易量。



記者來到施工現場看到，擴建後的碼頭平坦寬闊，煥然一新。一整排紅色的系船柱分佈在碼頭邊緣，側邊的上下樓梯仿佛一排排琴鍵，方便船員、施工人員等在碼頭與船舶之間往返，工作人員正在清掃樓梯台階。碼頭與海面的接觸面安裝了橡膠護舷，為往來停靠的船舶提供安全緩衝空間。

陽江閘坡世界級漁港舊碼頭擴建工程完工。（羊城晚報）

「舊碼頭擴建改造是在原有舊碼頭前沿擴建高樁梁板式碼頭，擴建碼頭的長度為220米，寬度為20多米，擴建後的碼頭靠泊能力有較大提升。」工程相關負責人表示，工程涉及候船平台擴容和碼頭靠泊等級提升：原來的舊碼頭沒有靠泊能力，現在增加了6個200拖輪馬力卸魚碼頭，大大優化了船舶的待泊空間，最多可以停靠5艘40米級別的船舶。

閘坡世界級漁港項目總投資12.98億元，建設內容包括舊碼頭擴建、新建防波堤、新增錨泊水域、新建大型漁船碼頭、蝴蝶洲改造、景觀改造（含橋樑、護岸等設施）、智慧漁港、道路整治以及配套設施等。閘坡世界級漁港項目建成後，停泊漁船容量由1100艘擴大至2200艘，水產品交易量由10萬噸提升至28萬噸，將成為設施先進、功能完善、產業鏈完整、生態環境優美、規模領先的世界級現代化綜合性中心漁港。