習近平開年首會：改革、改革還是改革

撰文：泉野
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春節長假之後，中國從中央到地方旋即進入快馬加鞭的工作節奏。廣東召開高質量發展大會，且全程直播，省委書記黃坤明在會上發言並表示要「奮力建設一個靠創新進、靠創新強、靠創新勝的現代化的新廣東」；湖南則發出解放思想大討論的動員令，誓言要扭轉不顧客觀實際、不按規律辦事、「不怕群眾不滿意、就怕領導不注意」的「唯上」思維，扭轉決策「亂畫餅」、落實「翻燒餅」的折騰做法，扭轉「為了不出事、寧願不幹事」的「躺平」思想。

中央層面，國務院總理李強節後首日主持召開國務院第三次全體會議，討論政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。李強說，「要積極回應社會關切，充分聽取各方面意見，進一步把報告修改好。」同時，他還重申了在首次記者會上的承諾，要做「執行者、行動派、實幹家」，「把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性」，「堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定式和路徑依賴」，以期「全力推動矛盾問題解決」。

李強。（Reuters）

國務院全體會議次日，國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議，從新華社通稿來看，習近平在該次會議上反覆提到的關鍵詞，就是「改革」。比如在總結2023年工作時，習近平說，中國式現代化對全面深化改革提出新要求，故此需要「科學謀劃新起點上改革工作」。為推動二十大改革任務貫徹落實，要「研究通過一批重要改革文件，集中力量解決高質量發展急需、群眾急難愁盼的突出問題」。同時中央層面的改革任務，包括組織實施黨和國家機構改革，完善黨的領導制度體系，優化科技、金融等重點領域機構職責配置，習近平透露「任務基本完成」，接下來的要務，則是「對重點改革任務的協調推動、督促落實，推動改革落地見效。」

在2024年工作要點部分，「改革」依然是核心詞。習近平說，「今年是全面深化改革又一重要年份，主要任務是謀劃進一步全面深化改革」，「要堅持用改革開放這個關鍵一招解決發展中的問題、應對前進道路上的風險挑戰」，「要繼續抓好有利於擴大內需、優化結構、提振信心、保障民生、防範化解風險的改革舉措，集中解決最關鍵、最迫切的問題」，「要科學謀劃進一步全面深化改革重大舉措，聚焦妨礙中國式現代化順利推進的體制機制障礙，明確改革的戰略重點、優先順序、主攻方向、推進方式，突出改革問題導向，突出各領域重點改革任務」。此外，習近平還要求，「改革舉措要有鮮明指向性，奔着解決最突出的問題去，改革味要濃、成色要足。要充分調動各方面改革積極性，進一步凝聚改革共識，舉全黨全國之力抓好重大改革任務推進和落實。」

2018年10月24日，習近平在深圳改革開放館參觀。（新華社）

怎麼應對百年未有之大變局下的內外挑戰？怎麼應對中國經濟下行壓力？怎麼從根本上提振民眾的信心與預期？習近平說的很直白，改革、改革還是改革。雖然過去人們常說，改革是找死，不改革是等死，但對今天的中共和中國來說，也只有堅持用改革開放這一關鍵一招，才能解決發展中的問題，才能應對各種風險挑戰，「不改革開放只有死路一條」。雖然在疫情的衝擊下，再加上疫情之後經濟復甦乏力，改革開放以來形成的基本共識在社會面發生不同程度的動搖，但改革開放本身，依然是中國社會最大的共識。這也是為何湖南解放思想大討論能很快引發關注的深層原因所在，因為解放思想就是改革開放，反之亦然。

基於此，還未確定會期的二十屆三中全會，大概率會聚焦在全面深化改革開放上，中國式現代化、新質生產力、共同富裕等，都需要依託於改革開放。面對此起彼伏的「中國崛起頂峰論」、「中國不可投資論」乃至「中國崩潰論」，也唯有不斷改革與開放，才可能在國際傳播能力仍處於下風的今天，講好中國故事。

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