兩會｜政府工作報告變化、國務院組織法修訂和取消總理記者會

3月5日，國務院總理李強向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。這是他擔任總理後第一次作政府工作報告。李強在報告中表示，「當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家」，「過去一年取得的成績，根本在於習近平總書記領航掌舵」，「把黨的領導貫穿政府工作各方面全過程」。這都是去年政府工作報告所未有的表述，在一定程度上反映出二十大以來中國政治秩序和倫理的變化。

去年「兩會」期間，李強在首次出席總理記者會時說過：「新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。」不久後，李強又在新一屆國務院第一次全體會議上強調：「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家。」

李強上任以來多次打破慣例，與國家主席習近平一起出現在以前通常不會同時現身的場合。比如，去年5月，李強陪同習近平赴河北雄安新區考察；去年10月，李強參加習近平在江西省南昌市主持召開的進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會；去年11月，習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會，李強出席；去年12月，習近平聽取香港特首李家超的述職，李強參加會見。這樣的變化既說明中央對於相應事務的高度重視，又折射出政治秩序和政治倫理的變化。

2023年12月，李家超在北京向國家領導人述職。國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一齊接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。（ 中央電視台片段截圖）

與此同時，今年「兩會」的一個議程是審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案。這是國務院組織法制定實施42年以來首次修訂。現行國務院組織法是依據1982年憲法有關國務院的規定而制定，反映出當時中國的政治環境。1982年至今，憲法已有五次修訂，每次修訂都反映出現實政治的變化。2018年的修憲將「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」寫進憲法正文，反映中國政治日益強化「黨的領導」的風向變化。自那時到現在，中國政治秩序和政治倫理持續強化「黨的領導」和「黨中央的集中統一領導」。國務院組織法時隔42年的首次修訂，正是近些年來中國政治秩序與政治倫理變化的縮影。

去年10月，在十四屆全國人大常委會第六次會議上，全國人大常委會法工委主任沈春耀作關於《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的說明。他表示：「修改國務院組織法是新時代國務院堅持黨的全面領導、全面加強政府自身建設的必然要求……是深化黨和國家機構改革、推進國家治理體系和治理能力現代化的有力舉措……此次修改工作堅持正確政治方向，貫徹落實黨中央重大決策部署，把堅決維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則貫穿修法全過程和各方面。」除了大的政治方向之外，國務院組織法時隔42年的修訂會新增副總理職責的規定，把中國人民銀行行長列為國務院組成人員，增加關於國務院會議的規定。

在此背景下來看，李強今次所作的政府工作報告正是中國新的政治秩序和政治倫理下正常落實「黨中央決策部署」的報告，與去年底的中央經濟工作會議保持很大的連續性。國務院組織法的修訂則是從法律層面來落實新的政治秩序和政治倫理。

照此邏輯類推，今年中國不舉行總理記者會便不難理解。3月4日，十四屆全國人大二次會議發言人婁勤儉說：「李強總理將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委託將向大會書面提交計劃報告和預算報告。應該說，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地了解相關內容。」從近些年中國政治秩序與政治倫理的變化來看，從國務院角色的變化來看，今年不舉行總理記者會是有跡可循的。