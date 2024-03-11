「周處除三害」與台灣蔡英文政府失敗的「去中國化」 | 杭子牙

由香港導演黃精甫執編劇，台灣演員阮經天主演的電影「周處除三害」成為內地春節檔後的票房冠軍。這部取材於台灣眷村背景黑道成員劉煥榮事蹟的電影，深得台海兩岸中國人生活與藝術審美之精髓。周處這個典故更是和整部電影的故事情節與價值內核高度貼合，突顯了主創的傳統文化功底，這部電影火爆中國大陸是有其內在原因的。

過去幾年我因工作經常到台灣出差，每個月大概停留一周到十天時間，期間走遍了台灣各個地方，和方方面面的人士都打過交道。政治之外的台灣社會就像這部影片中展現的那樣，非常有人情味，有庶民氣息，保留了中國傳統文化中最有特色的很多東西。

同時，台灣又融合了西方文化中的很多元素，是一個在文藝術創作上沒有那麼多條條框框限制可以讓創作者自由發揮的地方，社會管制也沒有像中國大陸那樣嚴密徹底，黑道似乎可以在一定程度上半公開存在並滲入生活，所以，拍出這樣一個以黑道成員為主角，且在感情上賦予其正面闡釋的電影，在台灣一點都不讓人意外。

坦率說，這也是台灣在文藝創作上的一大優勢，是台灣電影總能創作出一些抓到人的靈魂但是又不囿於說教的作品的一大原因。

看完這部電影，更感慨於這些年蔡英文政府在台灣推行的「去中國化」之荒謬。像這樣一個完全在中國文化中泡大的地方，幾乎所有人都喝着中國文化母乳，流着中國文化血液，受着中國文化親潤，在人文涵養及日常生活的很多領域比中國大陸都更中國的地方，怎麼搞「去中國化」呢？怎麼可能「去中國化」呢？

自兩岸分治以來，特別自李登輝以降，台灣一直在其憲法體系下致力於建構以台灣為載體的政治共同體認同。一定程度上這些人成功了，台獨已成台灣社會主流意識，只有2.4%的人還認為自己是中國人。但是「去中國化」在台灣，恐怕永遠也成功不了，不論怎麼搞，都改變不了台灣是中國的台灣、台灣人也是中國人的客觀事實，「周處除三害」就是一個很好的例證。（本文來自微信公眾號「杭子牙」）