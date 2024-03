《周處除三害》票房破2億火爆內地　貪嗔痴人設引台海遐想

台灣電影《周處除三害》日前在內地點映,3月1日正式上映後不到一周,票房已衝破近人民幣2億元。關於電影的各種討論和解讀,更是充斥內地網路輿論場,成為兩會期間另外一道特殊的風景線。



電影《周處除三害》中,包含主角陳桂林(阮經天飾)在內的三組人馬,分別隱喻了佛教的「三毒」:貪、嗔、痴。貪是貪愛五欲,是謂鴿;嗔是嗔恚無忍,是為蛇;痴是愚痴無明,是謂豬。這也是為何該片名英文譯為「The Pig, The Snake and The Pigeon」的原因所在。

內地觀眾對此的討論熱度之度,腦洞之大,早已遠遠超出原劇本的框架。其中最為有趣的,是不乏有人將電影劇情與台海情勢聯想起來,甚至推導出這是一部「愛國統戰片」的結論。

台灣電影《周處除三害》在內地票房開出紅盤,阮經天(前)飾演的陳桂林一角備受肯定。(電影周處除三害官方微博)

比如片中專替黑道大佬醫病療傷的「地下醫生」張貴卿(謝瓊煖飾),留着一頭短髮,戴着一副眼鏡,不少內地觀眾直呼她根本就是蔡英文的化身。有人認為張貴卿才是「周處除三害」幕後的最暗黑的主使者,從而將之與蔡英文的負面政治形象結合起來。還有網民說,張貴卿「助紂為虐」,一直默默幫助黑道,也很符合蔡英文團隊「黑影幢幢」的傳聞。

又如在片中演技發揮精湛的角色「香港仔」(袁富華飾),位居台灣三大通緝犯的第二位,心狠手辣不在話下,更對程小美(王淨飾)母女施以「PUA」,甚至在性侵小美後,仍讓小美以為「香港仔」是她唯一的「親人」。內地網友氣憤地分析,「香港仔」就像是台灣現實政治裏的美國角色,讓台灣人「以美為父」,事實上卻是對台百般勒索,例如巨額軍售、出口「萊豬」、將台積電人才技術遷往美國等等。

在電影《周處除三害》中,王淨(前)飾演的程小美及其母親,長年受到惡人「香港仔」(後)所控制。(電影周處除三害官方微博)

再如片中最引人入勝的靈修邪教橋段,「尊者」其實就是三大通緝犯之首「牛頭」林祿和(陳以文飾)。他被通緝之後,躲到離島澎湖的偏僻地區,開設宗教靈修團體,讓許多迷茫無助的靈魂誤信其中。他在信徒的食物中下藥,令食用者吐出大量黑色液體,再以「救世主」之姿現身,令信徒對其「神蹟」深信不疑。

此外,邪教橋段不斷穿插其中的歌曲《新造的人》,更是畫龍點睛。信徒們在歌聲中備受洗腦,誤以為此乃重生、再生的福音,從而儘管危機已近在眼前,依舊無所畏懼,為此犧牲生命亦在所不惜。

內地網友對於這個篇章討論熱度尤高,他們認為這個靈修邪教暗指的對象就是民進黨。民進黨「洗腦」台灣選民,為了「抗中保台」不惜一切,就像佩洛西(Nancy Pelosi,又譯裴洛西)訪台後解放軍「圍台」軍演,導彈都已飛越台島上空,民眾卻仍無感,毫無危機意識。當陳桂林殺了尊者之後,《新造的人》歌聲再度響起,宛若民進黨政治主事者一棒接一棒,繼續讓信徒們/選民們對其感佩得五體投地,深信「台獨」是他們的「美麗新世界」。

在電影《周處除三害》中,惡人「牛頭」林祿和搖身一變為靈修團體的「尊者」,洗腦無數信徒。(電影周處除三害官方微博)

最後回到主角陳桂林身上,其人設最大的張力,莫過於他以惡除惡、改邪歸正的過程。他因祖母離世受刺激而「覺醒」,先後殺了香港仔、林祿和及其信眾,最後高喊「我叫陳桂林」向警方投案。內地網友說,陳桂林不就是廣大的台灣民眾,最後掙脱美國和民進黨的掌控,從澎湖搭上「台華輪」,更象徵「台灣回歸中華」的意境。

內地網路輿論場上,類似或超出上述的各種議論想像不勝枚舉,或許《周處除三害》的原創者從來也沒想過,這部在台灣票房賣不到新台幣5,000萬元的電影,竟然會在內地迸出如此大的火花。而且搭着兩岸關係的時事熱潮,還帶着大陸民眾引頸企盼「統一台灣」的高度期望,將如此希望藉着《周處除三害》的人設劇情展現和宣發出來。光是就這一點而言,一部台灣電影能在內地市場發揮「奇效」,也可說是「時勢造英雄」的另類體現吧。