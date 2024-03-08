《周處除三害》票房破2億火爆內地　貪嗔痴人設引台海遐想

台灣電影《周處除三害》日前在內地點映，3月1日正式上映後不到一周，票房已衝破近人民幣2億元。關於電影的各種討論和解讀，更是充斥內地網路輿論場，成為兩會期間另外一道特殊的風景線。



電影《周處除三害》中，包含主角陳桂林（阮經天飾）在內的三組人馬，分別隱喻了佛教的「三毒」：貪、嗔、痴。貪是貪愛五欲，是謂鴿；嗔是嗔恚無忍，是為蛇；痴是愚痴無明，是謂豬。這也是為何該片名英文譯為「The Pig, The Snake and The Pigeon」的原因所在。

內地觀眾對此的討論熱度之度，腦洞之大，早已遠遠超出原劇本的框架。其中最為有趣的，是不乏有人將電影劇情與台海情勢聯想起來，甚至推導出這是一部「愛國統戰片」的結論。

台灣電影《周處除三害》在內地票房開出紅盤，阮經天（前）飾演的陳桂林一角備受肯定。（電影周處除三害官方微博）

比如片中專替黑道大佬醫病療傷的「地下醫生」張貴卿（謝瓊煖飾），留着一頭短髮，戴着一副眼鏡，不少內地觀眾直呼她根本就是蔡英文的化身。有人認為張貴卿才是「周處除三害」幕後的最暗黑的主使者，從而將之與蔡英文的負面政治形象結合起來。還有網民說，張貴卿「助紂為虐」，一直默默幫助黑道，也很符合蔡英文團隊「黑影幢幢」的傳聞。

又如在片中演技發揮精湛的角色「香港仔」（袁富華飾），位居台灣三大通緝犯的第二位，心狠手辣不在話下，更對程小美（王淨飾）母女施以「PUA」，甚至在性侵小美後，仍讓小美以為「香港仔」是她唯一的「親人」。內地網友氣憤地分析，「香港仔」就像是台灣現實政治裏的美國角色，讓台灣人「以美為父」，事實上卻是對台百般勒索，例如巨額軍售、出口「萊豬」、將台積電人才技術遷往美國等等。

在電影《周處除三害》中，王淨（前）飾演的程小美及其母親，長年受到惡人「香港仔」（後）所控制。（電影周處除三害官方微博）

再如片中最引人入勝的靈修邪教橋段，「尊者」其實就是三大通緝犯之首「牛頭」林祿和（陳以文飾）。他被通緝之後，躲到離島澎湖的偏僻地區，開設宗教靈修團體，讓許多迷茫無助的靈魂誤信其中。他在信徒的食物中下藥，令食用者吐出大量黑色液體，再以「救世主」之姿現身，令信徒對其「神蹟」深信不疑。

此外，邪教橋段不斷穿插其中的歌曲《新造的人》，更是畫龍點睛。信徒們在歌聲中備受洗腦，誤以為此乃重生、再生的福音，從而儘管危機已近在眼前，依舊無所畏懼，為此犧牲生命亦在所不惜。

內地網友對於這個篇章討論熱度尤高，他們認為這個靈修邪教暗指的對象就是民進黨。民進黨「洗腦」台灣選民，為了「抗中保台」不惜一切，就像佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台後解放軍「圍台」軍演，導彈都已飛越台島上空，民眾卻仍無感，毫無危機意識。當陳桂林殺了尊者之後，《新造的人》歌聲再度響起，宛若民進黨政治主事者一棒接一棒，繼續讓信徒們／選民們對其感佩得五體投地，深信「台獨」是他們的「美麗新世界」。

在電影《周處除三害》中，惡人「牛頭」林祿和搖身一變為靈修團體的「尊者」，洗腦無數信徒。（電影周處除三害官方微博）

最後回到主角陳桂林身上，其人設最大的張力，莫過於他以惡除惡、改邪歸正的過程。他因祖母離世受刺激而「覺醒」，先後殺了香港仔、林祿和及其信眾，最後高喊「我叫陳桂林」向警方投案。內地網友說，陳桂林不就是廣大的台灣民眾，最後掙脱美國和民進黨的掌控，從澎湖搭上「台華輪」，更象徵「台灣回歸中華」的意境。

內地網路輿論場上，類似或超出上述的各種議論想像不勝枚舉，或許《周處除三害》的原創者從來也沒想過，這部在台灣票房賣不到新台幣5,000萬元的電影，竟然會在內地迸出如此大的火花。而且搭着兩岸關係的時事熱潮，還帶着大陸民眾引頸企盼「統一台灣」的高度期望，將如此希望藉着《周處除三害》的人設劇情展現和宣發出來。光是就這一點而言，一部台灣電影能在內地市場發揮「奇效」，也可說是「時勢造英雄」的另類體現吧。