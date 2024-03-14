智慧校園培訓計劃即日起報名　學生優秀作品會於8月電腦節展出

科技應用愈見廣泛，當中包括智慧校園。香港科技創新促進組（HKtag）就主辦了「智慧校園培訓計劃」，以「人工智能和數據應用，以及智慧城市發展」為重點，旨在鼓勵學校培育科創人才和協助教師與學生之間多元交流，教育更多創新意念，培養本地學生的創新思維及應用於生活上。計劃包括一系列活動，包括學校講座、創科增潤課程、及專題研習競賽等。



香港科技創新促進組會於2024年1至4月到校進行「人工智能與數據應用」講座；4至5月舉行12堂創新科技增潤課程，當中包括2堂老師工作坊及3個包含10堂的研習日；4至6月會舉行智慧校園專題研習競賽；8月23至26日會於電腦節「智慧科技提升展館」展出優秀作品。

「智慧校園培訓計劃」除了由香港科技創新促進組作為主辦單位外，亦獲得創新科技署資助，香港教育局、數碼港及香港科技園公司為支持機構，香港電腦商會為場地贊助商，以及多個業界持份者為活動夥伴。

第二階段已接受中學學生報名，報名連結 （2024年4月12日截止）、計劃內容。想了解更多資訊，可以電郵（event@hk-tag.org）或致電／Whatsapp（6394-7099）聯絡HKtag秘書處。