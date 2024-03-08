傑出IT教師獎2024接受提名　表揚教師帶領學生IT成長推動學校發展

近年資訊科技發展迅速，要為學生裝備最新的知識及技能，以至是為學校適時更新資訊科技基建，IT教師（資訊科技科教師）們可謂勞苦功高。為了表揚這班在校園默默耕耘推動學校資訊科技各方面發展的教師，香港電腦教育學會（HKACE）於2014年設立「傑出IT教師獎」，以表揚本地傑出的教師對資訊科技教學的貢獻，亦鼓勵教師互相分享電腦及資訊科技科教學心得及宣揚校園的正向文化。



「傑出IT教師獎」於疫情期間停辦三屆後在去年復辦，今年（2024年）踏入第七屆，提名期由即日起至4月12日截止。香港電腦教育學會主席、沙田培英中學校長朱嘉添是首屆（2014年度）「傑出IT教師獎」得獎者之一，他說從過去的獲獎項目可以見證資訊科技在學界的演變，例如初期的獎項都以電腦科教學為主，但隨着近年資訊科技在學界的應用更為廣泛，獎項亦包括以資訊科技進行教學或提升學校行政效率。



香港電腦教育學會主席、沙田培英中學校長朱嘉添。（香港電腦教育學會提供）

IT教師校內默默耕耘 不斷更新課程教授最新知識

舊事物隨着時代進步，會由一般機械變成資訊科技工具，例如電話已經演變成網絡電話（IP Phone），影印機及閉路電視等亦已具備網絡功能，能夠遠端操控。香港電腦教育學會顧問、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻說，同樣的演變亦在學界發生，因應學校內用到資訊科技的事物愈來愈多，IT教師負責的範疇亦不斷上升。

雖然IT教師的工作量增加，但並非所有成果都會展現於人前。簡校長直言，「我哋成日都講笑，就係好多時候IT人做咗好嘢，但其實大家係唔察覺嘅」，例如學校伺服器於假期發生問題，IT教師都會即時回校處理，確保學校的資訊科技基建可以正常運行，以促進學生學習成長，但這些工作的辛苦點滴，看到的人實在少之又少。

香港電腦教育學會顧問、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻。（香港電腦教育學會提供）

除此之外，由於資訊科技的技術及知識日新月異，IT教師為了確保學生可以學到最新的內容，電腦科課程更新速度比其他科目都來得快，IT教師為了備課亦要持續進修。簡校長舉例，十多年前電腦科教授學生使用Frontpage、Dreamweaver等軟件，但近年已經由物聯網、機械人及元宇宙等內容取代，現時更不斷加入AI人工智能知識，可見轉變速度之快。

有見及此，香港電腦教育學會特意設立「傑出IT教師獎」，鼓勵在學界不斷推動資訊科技應用及在教學上持之以恆帶領學生在科技洪流上發展的IT教師。

獎項重視得獎者推動整體發展

「傑出IT教師獎」的提名方法簡單直接，只需由IT界成功人士或學校同工撰寫一篇短文即可。簡校長表示，提名的重點是能夠帶出被提名教師如何帶領學生在學習資訊科技上的成長，例如帶領學生參加比賽或參與社區服務的學習成果、促進以資訊科技支援學校行政、與其他學科進行跨科合作、推動電子教學等，而非討論個別教案。

他亦特別指出，獎項接受IT界成功人士提名是留意到他們有不少人都是於讀書時期受到IT教師啟發，因此立志加入IT界，最後成為業界翹楚，提名讓他們可以獎項的形式感謝當年對他們影響深遠的教師。另外，雖然獎項於去年因疫情後首年復辦而有多達8名得獎者，但獎項沒有預設得獎者人數上限，最後有幾多少位教師得獎視乎收到的提名水平而定。

IT 感師日傑出教師獎籌委會主席、裘錦秋中學（元朗）副校長譚慧芬。（香港電腦教育學會提供）

IT感師日傑出教師獎籌委會主席、裘錦秋中學（元朗）副校長譚慧芬是獎項第五屆的得獎者。她說IT人不分男女，希望各位可以踴躍提名心目中值得嘉許的IT教師。簡校長亦補充，去屆得獎者分別來自中學、小學及特殊學校，可見於學界不同範疇都有IT教師不遺餘力地推動資訊科技發展。

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傑出 IT 教師獎（Outstanding IT Teacher Award 2024）提名方法

提名人士：IT 業界成功人士或學校同工

提名方法：撰寫短文一篇（約 500 至 1000 字，內客講述被提名的教師對其啟發、指導及影響

提交提名方法：透過連結 https://forms.gle/EQNgAUKsFbUVBUf86 （請利用 Google 帳戶登入上傳資料）

截止日期：2024 年 4 月 12 日（五）

注意事項：

* 每位提名人最多只能提名兩位教師

** 被提名的教師只需同意而不用提交任何履歷文件

*** 頒獎典禮日期暫定於2024年5月18日舉行，獲獎老師及提名人約於5月初收到通知

傑出 IT 教師獎（Outstanding IT Teacher Award 2024）評選規則及方法

評選團隊：由獲邀的教育局官員、校長、大學學者以及知名的社會人士組成

評選原則：包括教師的教學法、對學生的指導以及對社會的貢獻等等，評選委員會根據短文的內容，以決定提名的教師是否獲頒發獎項。如有需要，評選委員會將邀請提名人士及被提名的教師進行面見。

如讀者有任何查詢，可以電郵（ ask@hkace.org.hk ）聯絡香港電腦教育學會