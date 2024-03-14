白色情人節｜嘉年華、真人騷教正確戀愛理財觀　IVE學生團隊奪獎

今日3月14日是白色情人節，年輕人會否為了打動愛侶芳心，因而大灑金錢挑選禮物和安排甜蜜行程，導致「出pool即變poor」？為了解構及反思年輕情侶的理財之道，五名香港專業教育學院（IVE）商業學科學生早前策劃「講心講埋金—戀愛財神」企劃，以別開生面的推廣活動，包括籌劃主題式嘉年華、拍攝戀愛理財「真人Show」和創作主題曲等，奪得「個人理財大使計劃2023/24」金獎，為時兩個月的活動吸引逾1700人次參與，協助大專生理解正確的理財觀念。



IVE（觀塘）院長兼商業學科學術總監潘秉匡教授到場支持「 Love Yourself Care Others」 嘉年華，欣賞學生活用所學，實踐市場推廣等技能。（左起）IVE（觀塘）學生發展處項目主任陳灝婷、IVE學生許皓航、何仁皓、韓奇言、潘秉匡教授、IVE學生朱芊宇、畢業生周子杰和IVE（觀塘）學生發展處講師陳蔚洋。（IVE提供）

九成大專生受訪曾因財政問題影響戀愛關係

「個人理財大使計劃2023/24」比賽由投資者及理財教育委員會與聖雅各福群會合辦，吸引16隊、來自十所大專院校的學生組隊參與，參賽隊伍需按今年主題「可持續理財生活」構思創新的理財教育企劃，初賽時先提交建議書，由評判選出六隊優秀隊伍晉身決賽，並獲大會資助落實企劃活動，最後公開匯報成果。

「講心講埋金—戀愛財神」企劃由IVE（觀塘）學生發展處統籌，五位來自IVE商業學科的學生韓奇言、朱芊宇、何仁皓、許皓航和畢業生周子杰合作策劃，在構思推廣項目前，團隊希望先了解時下年青人如何看待金錢與戀愛的關係，遂向約150名大專生進行問卷調查，發現九成受訪者表示曾因財政問題而影響戀愛關係，包括六成指曾因經濟狀況而不敢向心儀對象表白、三成人曾因財政問題而「被分手」，調查亦發現七成受訪者不再認為「講錢傷感情」，期望學習可持續理財方式，達致戀愛與理財平衡。

參加者在「消費壞習慣層層疊」攤位要小心拉出印有不良消費習慣字樣的積木，盡力避免高塔倒塌，象徵戒除不良理財習慣。（IVE提供）

嘉年華遊戲教授開源節流

企劃重點項目之一是於IVE（觀塘）舉辦「Love Yourself Care Others」主題式嘉年華，團隊當日設計和製作八個主題攤位遊戲，推廣正確理財觀念。IVE公關及傳播管理高級文憑學生朱芊宇介紹攤位遊戲，以「消費壞習慣層層疊」為例，團隊於積木上印上多個不良消費習慣的字樣，「參加者要小心拉出積木而不讓高塔倒塌，象徵戒除不良理財習慣；至於「開源彈珠台」攤位，參加者發射的彈珠會落入代表不同開源途徑的位置後，如網上創業獲利、努力讀書獲獎學金和銀行存款賺利息等，工作人員便會就選中的開源途徑向參加者提出處境問題，例如從兼職和溫書之間作取捨，讓他們反思犠牲學習時間去賺錢的利弊。

「開源彈珠台」讓參加者發射的彈珠落入代表不同開源途徑的位置，如網上創業獲利、努力讀書獲獎學金和銀行存款賺利息等。參加者可透過處境問題反思賺錢的抉擇。（IVE提供）

攤位不但有趣和富教育意義，活動紀念品同樣具有啟發性，參加者可親自製作獨一無二的「理財流沙香薰蠟燭」，不同顏色的流沙代表不同理財習慣，如膳食開支、拍拖開支和儲蓄或投資等。參加者按個人習慣分配流沙份量，從中學懂分配預算，「三要禮物車」攤位則要求參加者按「必要」、「需要」和「想要」三大理財觀挑選禮物，但禮物或會「有伏」，藉此提醒參加者購物時需顧及風險管理。

IVE（觀塘）院長兼商業學科學術總監潘秉匡教授不但親身到場支持，還以「做好準備，等待機會」的成功秘訣勉勵團隊，欣賞商業學科學生在此企劃中活用課堂所學，實踐活動策劃及市場推廣等技能。

「戀愛基金真人Show」記錄三對情侶如何使用1,000元資金過一日拍拖生活。（IVE提供）

拍攝真人Show窺探消費習慣

團隊還邀請三對IVE學生情侶拍攝「戀愛基金真人Show」節目，如實記錄他們如何使用1,000元過一天的拍拖生活，以分析時下情侶的消費習慣。其中一對情侶沒有做好財政分配，習慣「感性消費」，又透露過去因無法壓制即興旅遊的衝動，只得選擇昂貴機票和五星級酒店住宿；亦有女朋友投訴男朋友沒有記帳習慣，以致經常入不敷支。另一對情侶則懂得精打細算，平日節目便是在超市「格價」，將樂趣融入生活。

「真人Show」讓理財教育更貼地及更易引起共鳴，IVE演藝及文化管理高級文憑學生何仁皓包辦拍攝、剪接和後期等製作工作。他坦言過程絕不輕易：「『真人Show』沒有劇本，為了捕捉所有鏡頭或片段，我要如影隨形地跟隨情侶們拍攝，對體力是一大考驗。IVE課程教授的現場聲效及燈光設計、影片製作和數碼攝影等知識便大派用場，我特意請教老師影片過場剪接和特效等技巧，令影片節奏更流暢」。

IVE演藝及文化管理高級文憑畢業生周子杰（中）創作的主題曲《戀愛狂想曲》，以R&B配合說唱的曲風帶出理財觀。（IVE提供）

作歌籲別將愛情建立在物質上

全新創作的主題曲《戀愛狂想曲》更是企劃另一焦點，以R&B配合說唱的曲風說明「以為物質就是愛」的思想錯誤，其中一句「I wanna save the money 拍拖冇晒啲錢」，更讓同學瑯瑯上口，負責作曲填詞的IVE演藝及文化管理高級文憑畢業生周子杰分享：「作詞前會先『Brainstorm（腦力激盪）』關鍵詞，透過回憶戀愛消費的生活片段和列出引起共鳴的『潮語』，再慢慢串連成歌詞」。

團隊舉辦14場「可持續戀財補習社」理財工作坊，教授「智能記帳方法」、「釐清消費三要」及「從眾效應」等正確理財觀念。（IVE提供）

走入社區推廣可持續理財生活

「講心講埋金—戀愛財神」企劃的一連串活動還包括舉辦14場「可持續戀財補習社」理財工作坊，教授「智能記帳方法」、「釐清消費三要」及「從眾效應」等正確理財觀念。另外，團隊亦善用社交平台作推廣，在Instagram發布30多條理財小貼士的限時動態，如「理財金字塔」、精明使用信用卡和投資風險等正確消費習慣。

主辦機構計劃舉辦展覽向公眾展示得獎作品，IVE團隊亦將獲邀到本地中學分享參與比賽的得着和心得，IVE學生發展處未來會參考「戀愛財神」的內容製作教材，向學生推廣正確的戀愛理財觀念。