直資聚賢｜多元學習　學習多元

文：香港直接資助學校議會列席委員、保良局陸慶濤小學校長黃志揚，MH

學生由踏入校園一刻開始，重點往往放在學業上，這是普遍家長及社會的認知及要求，目標都是為學生成長後有更多更好的選擇，但學校只有此單一「功能」？學生又只有此唯一「出路」？當然學生到學校就必須要用心讀書學習，這是不能否定的。不過，除此以外，我認為學生更要接受多元的學習機會，讓學生具備多元能力，才可適應及克服大環境的轉變，創造成就。



中小銜接，智慧培育

保良局陸慶濤小學（陸慶濤）為一條龍直資小學，全部畢業生均可直升同區英中保良局羅氏基金中學，這是對學生能升上有實力中學的絕對保證。此外，本校與中學部定期進行教師專業交流，讓教師可以更針對學生升中的學習及成長需要，從而設計課堂及活動，讓學生「無縫接軌」，加上本校不設升中報分試，學生沒有升中壓力的負擔。

提升多元能力，造就明日之星

由於不用憂心升中報分試，學生能有更多空間學習及培養多元能力。陸慶濤是一所讓學生展現才華的學校，音樂、視藝、體育、人文、STEAM皆有發揮的平台：

音樂：本校設有管樂團、弦樂團、管弦樂團、流行樂隊、敲擊樂隊、結他隊及合唱團，各樂團每年參與多項校內及校外大型表演及比賽，比賽成績亦斐然，其中管樂團、弦樂團、管弦樂團及流行樂隊於聯校音樂大賽2023均獲金獎，可見本校的同學們享受音樂，且表現優秀。

視藝：本校的視藝科任老師均是專科人材，致力發揮學生的藝術潛能。視藝科每年會舉辦Fashion Show，讓同學設計及製作時裝，老師亦會帶領同學積極參與不同的參觀及創作活動，如參與土木工程署舉辦魷魚灣工程美化壁畫活動，以提升學生對藝術的興趣，激發他們的創造力。

體育：學生課外活動班及校隊超過120項，除田徑及游泳外，亦設有足球、籃球、乒乓球、羽毛球等項目，更在比賽中屢創佳績，包括勇奪西貢區學界足球比賽冠軍及保良局屬校乒乓球錦標賽冠軍；而冰球更是本校特色運動之一，本校冰球隊在學界中名列前茅，剛亦奪得香港冰球聯賽小學組總決賽奪得Division A全港亞軍。

綜合人文：認識祖國及香港，培養愛國愛家的精神對學生非常重要，這有助學生應對世界大局的變遷。本校綜合人文科除了在正規課程加強中國歷史元素外，更透過舉辦不同活動，如國內考察團、國旗下講話、升旗隊等，讓學生認識國家，尊重文化。本校同學參與多項與國民教育相關的比賽，表現優異，包括獲得全港學界國家安全常識挑戰賽季軍，備受外界讚賞。

STEAM：全球對新興科技趨之若鶩，對人材亦求才若渴，陸慶濤早於2006年已自設科學科，到2017年更開始在三至六年級增設STEAM科，全面培育STEAM人材，學生在學校得到培訓，不斷與外界交流並參與比賽，科研能力進一步提昇。學生近年獲獎無數，剛奪得香港文化保育元宇宙創作比賽2022-23亞軍及STEM in PE設計比賽銀獎，足見同學具有創科精神及科研能力。

立德樹人，茁壯成長

陸慶濤重視學生的品德培育，近年透過正向教育結合多層面校本輔導計劃，建立關愛正向校園文化，又與不同機構舉辦教師、家長及學生的多元化活動，其中包括推行「LHT STAR–正向 Go Go Goal」獎勵計劃及全方位價值觀教育課程，培育學生建立正向品格強項、正面思維、促進師生及家長身心靈發展。

陸慶濤一直關顧學生全人發展，學生茁壯成長，在學科知識上有堅實的基礎，同時具備多元能力及帶着正面的價值觀，將來定能把握國家發展、科技革新等機遇，進展所長，貢獻社會。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：香港直接資助學校議會列席委員、保良局陸慶濤小學校長黃志揚，MH



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

