直資聚賢｜搭建樓臺　引領學生登高望遠

文：慕光英文書院校長張永豐

今年是筆者在教育界工作的第23年，一路走來，始終認為教育是人文素質培養最重要的環節，是人們創造力和良好價值觀的源頭。慕光作為一間直資中學，就要盡最大努力和資源，為學生提供發展潛能的機會。



度身訂造交流團 雙向考察互訪

校方親手度身訂造交流團，並親自與韓國文化院、日本文化交流部、各地教育部門聯繫協作。去年，本校分別帶領同學前往日本長野縣中野西高等學校、韓國首爾豐文高中。本年度已到日本群馬縣沼田女子高等學校。6月份，將到韓國消防高中、韓國KBS電視台交流。

韓國學校來校回訪 陸運會交流切磋

交流團完結後，如何使兩地同學延續聯繫？本年一月，慕光請了韓國豐文高中同學到來香港，與全校同學共同參與一連兩日的陸運會，透過兩地的體育競技切磋。同時，參與交流團的同學更在每年的「日韓文化祭」活動中，與官方部門分享當地的考察見聞。

航天協作交流 矢志遨遊天際

筆者眼見同學對航空科技興趣濃厚，便與珠海市的科技公司簽訂航空課程培訓協議，在珠海教導同學航空課程知識，並計劃與該公司合作，在專業工程師指導下，組裝一架真實小型飛機，在慕光校園長期展示，以培養同學成為對航空事業的興趣。

筆者相信，知識傳授是學校的基本責任，直資中學更任重道遠，更需善用資源運用上的彈性，帶同學看看外面的世界，視野才會開闊，見識才會越多，格局才會越大。

國際課程開辦在即 升學就業路向寬廣

除了已運作三年的日韓語常規課程外，慕光將會於本年9月開辦GCE IAL國際課程，主要設理科、商科的科目。為配合國際課程運作，學校擬進行修建工程，以配合GCE的學習模式，營造國際化的校園環境。學校將邀請海外具GCE經驗的學校，為GCE課程任教老師提供適切的教師專業培訓課程，為GCE課程做好準備！同時，學校將會聯繫海外大專院校，為同學提供適切的升學準備及培訓。

優化教學模式 跨科自主探究式學習

學校的自主學習也發展成熟。各科都會製作學習影片，讓學生自行閱覽後，再完成指定探究任務。數學科更聯同體育科、生活與社會科及視藝科更設計跨科單元，以亞運為主題探究相關知識；中文科與音樂科合作，學習曲子詞的節奏美、音樂美及文學美。筆者明白，自主學習，需要由學生擔當學習的主人，其中更需要大量地閱讀，因此，我們購置了兩套具豐富資源的電子書平台，配合各科自主學習元素，進行學習活動。

慕光明年邁進70週年的里程碑，筆者與全校同工會珍惜這來之不易的成果，銘記創校元勳杜葉錫恩博士、杜學魁校長的教誨，讓同學們掌握知識真理，把握社會脈搏，了解國家發展，做一個了解自己，體察他人，與人和諧共處的世界公民！

（香港直接資助學校議會提供）

作者：慕光英文書院校長張永豐



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

