直資聚賢｜全方位自主學習

文：港大同學會小學黃桂玲校長

執筆之時2023-24學年已踏入下半年，這學年是學校疫情後完整復常的一年，疫情的三年對學生的學習進度、個人成長和社群發展都產生一些延後或障礙，因此各學校在這學年都很努力地為學生籌劃多元化的學習活動，學生和老師都忙得不可開支，這時學生如有自主學習的動機、態度和能力，相信一定能事半功倍。推動「自主學習」是不少學校近十多年關注發展的事項，可參考的理論和策略都不少，而根據OECD學習指南２０３０提出（OECD Learning Compass 2030），學生是要成為Student Agency, 意思是成為掌管自已學習的人，另一方面也要與人共同學習（Co agency），以致能夠面對充滿變化和挑戰的生活，為自已和社群謀福祉。



作為提供基礎教育的小學，筆者和教師團隊都相信，建立「自主學習」除了一些學習技巧，如摘錄筆記、課前預習、資料搜集等；更重要是如何使學生在全面生活中，包括知識學習、生活解難及敢於創新各方面能應用「自主學習」的思維，包括(1) 對學習和生活有活潑的動力、好奇和責任感，(2) 懂得為自已設定目標，(3) 懂得製定實行的計劃及執行，(4) 適時檢視進度，調整計劃，(5) 進行檢討和反思。 在推動「自主學習」的初期，以上的思維和技巧訓練一般都會在各科課堂上反覆進行，讓教師和學生都熟習。觀察所見，學生在教師指導下，大都能展示「自主學習」的基本技巧和流程；然而，我們更思考如何讓學生在課堂以外也鍛鍊「自主學習」，讓自已成為掌管自已學習和生活的人。因此，全方位的學習經歷活動正提供了適切的機會。

學校十分重視閱讀，每年都會舉行「閱讀雙周」，所設計的活動十分多元化，包括神秘嘉賓講故事、作家分享、睡衣日、書簽製作等；其中中文科舉辦「讀角秀」就讓學生實踐「自主學習」。學生首先要自行挑選一本圖書閱讀，設定閱讀的計劃和目標，再而從所閱讀的圖書中選取將會扮演的角色，並考慮怎樣的打扮能展示書中人物的特點，最後還要準備在中文課堂向同學介紹角色、分享圖書內容及自己在過程中的反思。活動當日，大約七成的學生都作書中人物打扮回校，老師也悉心打扮，包括英文科老師也以Alice In Wonderland 為主題扮演書中人。當日校園瀰漫歡娛，促進了學習動機；而學生之間在小息時互相了解不同的圖書和書中人，展示了相互學習的美好景象。

學校生活向來多元化及創新，本年一月二十七日上午七時許，校園內聚習了四百多人，包括六年級百多位學生，另有家長，小學全體教職員，港大同學會書院校長和副校長、來賓、校董會和辦學團體成員等，大家懷著興奮的心情和熱誠參與「負笈書院途」(P2C-from Primary school to College) 步行活動。辦學團體、書院和小學組織了是次由柴灣步行到香港仔，全長16.2公里的活動，要學生身體力行發揮「體強志堅 邁步向前」的精神去踏上升中階段，當中的籌劃不簡單。六年級百多位學生並非全是運動員，在活動前幾個月，同學可選擇16.2公里或5公里路線，老師們就帶領同學確立目標，設定訓練計劃。同學們在過程中有想過放棄，也有本來沒信心的最後挑戰自已，走畢前程。從同學的回饋和反思中，我們欣見學生展示了自主學習、成長思維、堅毅和友愛等優秀素質，深信是次經歷必能幫助他們更有信心面對日後的挑戰。

教育是潤物無聲的工程，要幫助學生建立良好的價值觀、知識、技能和態度，不單發生在課堂上，應該可以是課堂內外、校園內外和家庭內外都能實踐，那樣才能幫助學生建立鞏固基礎，面向未來！

（香港直接資助學校議會提供）

作者：港大同學會小學黃桂玲校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

