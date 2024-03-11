直資聚賢｜衝破教室樊籬 掌握多元技能

文：香港直接資助學校議會增選委員、香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士

時代瞬息萬變，香港中小學課程亦隨地區與全球環境變化而調整。因應課時桎梏及各學習領域的需求，教育局積極推動課室以外的學習經歷，透過實踐和探索開啟學習的新疆界。讓學生能掌握多元技能、學習課外知識及了解國家及世界的最新發展等等。



香港華人基督教聯會真道書院是一所中小學「一條龍」直資學校。除了提供香港中學文憑（HKDSE）課程外，亦提供國際文憑大學預科課程（IBDP），為學子塑造多元化大學進學途徑。此外，學校在中小學階段提供了不少課堂外的學習經歷，涵蓋了從自然生態到文化多元等眾多領域，使學生在各個方面均能受益。

或許有讀者認為透過互聯網已能夠增廣見聞，實時與他人互動和溝通，又何須離開課室去學習其他知識呢？的確，科技發展一日千里，不少學科知識已能透過互聯網學習。但談及環境保育，我們又怎能透過冰冷的平面屏幕去觸摸清澈的溪水，呼吸清新的空氣呢？學生又如何能單從教科書中體驗到異國風情，與異國學子編織出深厚的友誼？要培養同理心，又有何方法比踏出課室、走進社會、與人互動來得更簡單有效？

學校推崇的不僅是書本學問，而是將學生帶入真實的世界，在小學與初中階段，讓他們在國內姊妹學校親身體驗不同的學習氛圍，開拓視野。此外，透過各種比賽和外展活動，讓學生更掌握及運用豐富的知識和技能。在高中階段，透過不同學科的考察活動，包括中外歷史、科學實驗、世界科技發展、民族文化、自然生態和地理奇景等，讓學生通過實踐與探索將書本知識內化於心，在這個飛速變化的世代，學校熱切地推廣課外學習的重要性，並鼓勵學生積極參與各類課外活動，拓展他們的學習邊界。還有，高中學生有機會於澳洲的學校進行課堂學習，將英語從學科知識應用至現實生活。修讀國際文憑的學生還需要前往海外，與當地家庭接觸，參與社會服務工作並了解當地的文化。

因此，要培養具有承擔能力、良好品德和廣博知識的年輕人，單單在課室內是不足夠的，還需要在課室以外構建全面的技能。衝破樊籬，學生才能多元發展，成為善良、有愛心、愛國家和造福世界之年青人。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：香港直接資助學校議會增選委員、香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

