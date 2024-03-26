中一自行收生｜取錄結果周三公佈　學生將獲通知

中一自行分配學位結果明（27日）公布，教育局提醒家長，如子女獲甄選為正取學生，屆時將會接獲有關中學通知；而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。



中一自行分配學位結果明（27日）公布。（資料圖片）

如同時獲直資校取錄 家長須於4月10日或前二擇其一

如學生在中一自行分配學位階段獲中學取錄為正取生，家長將於明日收到有關中學通知。已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」的家長用戶，可於同日上午10時起，透過電子平台查閱通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。

如獲通知為正取的學生，同時獲直資中學通知錄取，有關學生家長須二擇其一。若家長決定接受直資中學的學位，則無須理會在自行分配學位階段的取錄通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄直資中學的學位，則必須於4月10日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

家長可經「中一派位電子平台」瀏覽升中選校資料。（資料圖片）

至於統一派位選校資料，家長可透過「中一派位電子平台」瀏覽升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。教育局會繼續接受傳統紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於4月9日領取下列升中選校文件。

每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表；至於選校手冊，家長可向小學借閱