中一自行收生｜有英中收表按年增近一至三成　料人才子女來港有關

明年九月入學的中學自行分配學位階段於今日（16日）截止申請，今年「高才通」等輸入人才計劃的申請人子女可來港就學，有部份熱門英文中學接獲申請的數目較去年升一至三成。有灣仔區中學校長分析，收表數量較去年增加，估計與「人才計劃」的家庭，為子女尋找學位有關。另外有北區中學校長表示，今年收表數量與去年相約，對於「人才子女」計劃來港升學，入學面試安排與本地生一樣，競爭上無特別優勢，他們反而需要適應香港教學環境，入讀「英中」亦要具備一定的英文學習能力。



位於灣仔的聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒表示，截至今日下午，共收到超於六百多份申請表，比去年多了約五十份。（袁經恒提供）

港島民生書院中一自行收表按年增三成 平均12人爭一位

教育局早前預計，將有5.15萬名學生參加中一派位，較今年增加約900人。位於東區的港島民生書院截至昨日下午近六時，一共收到621份申請表，較去年收到487份，多了近3成（134份）。該校今年提供50個中一自行分配學額，即平均每12人爭一學位。

位於灣仔的聖公會鄧肇堅中學截至昨日下午，共收到超過六百多份申請表，比去年多約五十份，即增加近一成，平均每約16人爭一學位。校長袁經恒指，學校並無特別統計遞表家長中有多少經人才計劃來港，但估計申請數目增加，與通關後有內地家庭經輸入人才計劃來港有關。

升學面試方面，他指，本地生與內地生的入學要求一致，會要求學生朗讀中、英文文章，亦透過與學生對話，考核其語文水平及表達能力，例如就生活相關的題目詢問學生的看法，並注重學生的解難及創意能力，以及舉止是否有禮。

位於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德稱，截至今日下午，學校共收到約四百份的申請表，數字與去年相約。（資料圖片/政府新聞處）

中學校長：人才子女競爭入學無特別優勢 需適應英語教學

位於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德稱，截至今日下午，學校共收到約400份的中一入學申請表，數字與去年相約，呈穩定趨勢。他表示，未有了解申請人的背景，不過本學年的上學期，校方共收到數十個人才計劃的內地家長的電郵，查詢學校的插班生學額。

黃信德指，不論本港學生還是內地學生，基於公平性，兩者的入學面試及考試要求相同。他認為，輸入人才計劃的申請人子女相比本港學生，在競爭入學上並無特別優勢，反而需要適應香港教學環境，以其中學為例，由於屬英文中學，故更關注學生的英文學習能力。此外，他指學校會檢視這些內地學生在內地學校獲發的小五、六級成績表，如因疫情關係未有考試及成績表，也可參詳小三、四級成績表。