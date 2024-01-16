中一自行派位｜深圳雙非家長專程到皇仁交表　兒子讚升港大機會高

9月入學的中學「自行學位分配階段」今日截止，有家長繼續向心儀學校遞交表格，有居於深圳的「雙非」家長今早到港島區名校皇仁書院交表，希望讓在內地就讀的兒子，選擇是否回流香港讀書。其子稱欣賞皇仁升讀港大機會高，所以來港報名一試。今年各類輸入人才計劃的申請人子女陸續來港升學，可循自行收生階段入學，當中不乏內地學生。有香港家長不擔心競爭，認為「同自己競爭，都係小朋友靠自己。」



有居於深圳「雙非」家長嚴小姐攜同兒子到皇仁書院交表，她表示，兒子在香港出生，之後長居內地，在當地就讀小學，以免他舟居勞頓。她指，兒子今年九月將升讀初中，希望讓他選擇心儀的學校、升學的地方，「如果我們在這裡能錄到很好的學校，他可以自己和內地的學校，自己做比較，自己來做決定。」嚴同學稱，留意到皇仁書院去年有五十多名學生成功升讀香港大學，所以有意來港報讀，現正學習廣東話，希望方便適應入學。

多內地生來港入學 港爸稱不擔心：同自己競爭

本港適齡人口持續下跌，不過，各類輸入人才計劃的申請人子女今年陸續來港升學，當中大部份是來自內地。教育局早前稱，今年度參加中一派位的學生約5.15萬人，較去年同期增900人。居住港島區的家長黃先生認為，今年競爭有增無減，除了有跨區升學的學生，自香港與內地通關後，相信有更多內地生來港升學。被問及是否有信心與內地學生競爭，他表示：「同自己競爭，都係小朋友靠自己。」

他透露為兒子安排參加每日補習班，另外亦報名學習色士風、鋼琴等樂器，以及游泳、籃球及欖球等運動。除了皇仁書院，他指有意為兒子申請報讀拔萃男書院或聖士提反書院。

居於天后廟附近的曲先生稱，因大兒子目前已在皇仁書院就讀中二級，加上書院的校風好、學生成績佳、就近居住地，故今早為小兒子到學校交表。