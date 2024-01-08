中一自行分配學位開始申請　小學校長預料高才通影響不大

2024年度升中自行分配學位階段於上周二（1月2日）起接受申請，家長可以向最多2間心儀學校交表，截止日期為1月16日。學生如獲學校正取，家長將於3月27日獲得學校通知，正式結果將於7月9日與統一派位結果一併公布。



教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻接受「01教育」訪問時表示，雖然近年學生人數下跌，但受歡迎的學校如傳統名校依然會受歡迎，建議家長依子女程度選校。他又提到會有一定數量的高才通家長為子女報名官立或津貼學校，但數量「係咪真係咁多就未必」，建議家長以平常心面對即可。



教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻。（資料圖片）

選校不應過度進取 高才通「唔係咁大影響」

蔡世鴻校長表示，傳統名校於自行分配學位階段一般只提供60至70個學位，但報名數字可達數百，「有啲直頭500」。家長如果想提高於自行分配學位階段獲得取錄的機會，應該選擇合適的學校，「可以高少少，唔好太遠」，避免過度進取。

政府早前宣布高才通的申請人子女入讀官立、津貼及直資學校均可獲政府津貼，不少家長憂慮會減少本地學生入讀心儀學校的機會。蔡校長指出，高才通家長的子女分佈不同級別，數量上「唔係咁大影響」，又相信高才通家長大多以傳統名校為目標，但學校於錄取學生時一視同仁，高才通家長子女不會有特別優待，因此即使他們一般有較強的支援亦「未必有好強優勢」。

3大面試關鍵 學生需能說出入讀原因

於自行分配學位階段，學校都會為報名學生安排面試，時間為2月中旬至3月中旬。蔡校長說學生面試時有數個位置可以留意。第一，能夠說出報讀該校的特點，「Show（展示）到好想入」，方法之一是預先瀏覽該校校網，了解學校的特點；第二，不亢不地於面試期間展示自己的亮點，無需過度謙虛；第三，為常見試題作準備，例如介紹英文書或討論最近發生的時事時件。

他又提到，學生於面試時必須有禮貌，例如記得於進入及離開面試室時向老師鞠躬、進行小組討論時不壟斷發言等，亦應嘗試避免緊張時做出小動作。

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