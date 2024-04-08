直資聚賢｜人文素養的培育——聖道迦南「全方位學習日」

文：聖道迦南書院校長李家鳴

從數年前學校開始用「AR」、「VR」等技術，並推動「BYOD」（使用平板電腦作為學習工具），讓學生善用不同程式促進學習。到疫情期間「網課」的出現，學生可謂「足不出戶能知天下事」。及後人工智能（下簡稱為AI）的迅猛發展，亦迫使我們開始思考如何將AI融入教學模式之中。凡此種種，都提升學生獲取知識的便捷性。但我認為莘莘學子的需要，不單單是學習資源，而更多的是對人文素養的栽培，而這正是AI大趨勢下所無法取代的。



（香港直接資助學校議會提供）

「人文素養」包括對自我的探索及欣賞，對歷史和文化的珍視，對他人福祉的關注及尊重，對大自然及可持續發展的關注等，這些素養其實都需要實踐，所以若不藉著親身的體會及經歷，就會流於表面。在疫情前，我校參考一些友校的經驗，逐步發展出「全方位學習日」，配合本校所定「英語環境」、「綠色校園」、「創新科技」、「基督信仰」、「升學輔導」等主題，安排不同的海外及本地學習體驗。

本年度的「全方位學習日」已於三月下旬完成，其中海外交流團包括泰南愛心服侍之旅、峇里島自然觀光、文化旅遊在關西、福建省歷史文化考察之旅、東日本STEAM遊、及首爾生涯探索與公民教育之旅；而不同的本地活動亦涵蓋福音營、領袖訓練、社區服務及綠色教育等範疇。學習完成後，我們會安排全校性的分享及匯報。期望在這些活動及探索中，配合學校所提倡的「3R價值」，尊重（Respect）、負責任（Responsibility）、抗逆力（Resilience），學生能學習欣賞及尊重、提升社交技巧、強化自理能力及解難能力，最終培養學生的「人文素養」。

目前，「全方位學習日」的內容及規劃，都是由教師們自發地參與。他們用心地安排不同的行程，亦會負責帶領學生參與活動。但未來，亦會研究將行程規劃、交流目標等細節，交由學生去策劃及負責。相信這樣更能培養學生自主學習的能力。我仍然深信，「讀萬卷書不如行萬里路」，親身的體驗及感受，是珍貴而無法取替的。通過「全方位學習」，迦南學生將能夠在這個多元化、全球化的世界中，成為具有領導力和創造力的僕人領袖。

作者：聖道迦南書院校長李家鳴



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

