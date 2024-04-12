特別財會｜精神病患中小學生上學年有近2千人　五年升逾兩倍

去年九月接連有學童輕生，學生精神健康備受關注。教育局最新數字顯示，公營中小學患精神病的學生，於五年間升逾兩倍，由2018/19學年，有600名精神病患中小學生，到22/23學年，增至1980名精神病患中小學生。另外，2023年，中小學匯報32宗學生疑自殺身亡個案，較去年多7宗，亦是五年新高。



教育局最新數字顯示，公營中小學患精神病的學生，於五年間於升逾兩倍。（資料圖片）

根據教育局向立法會財委會提交的數據，2018/19學年，公營學校患有精神病的學生人數，小學有150人，中學則有450人，數字連續五年上升，到22/23學年，小學有370人，中學有1610人。

（立法會文件截圖）

去年，中小學向教育局匯報32宗學生疑自殺身亡個案，創五年新高。教育局指，過去五年的個案當中，男女學生的比例各佔約一半；12歲或以上的學生約佔總個案數目的95%，12歲以下的學生則約佔5%。

（立法會文件截圖）

不過，在教育局工作的教育心理學家數目減少，22/23學年有79位，較前一學年少13人。過去五學年流失人數持續，上學年流失最多人，共16位，同年只聘到3位新入職人手。

教育局指，非常重視學生的健康成長，一直鼓勵學校採用全校參與模式，透過課程、資訊、活動、培訓及專業支援等，促進學生的精神健康。22/23學年，教育局斥資8700萬，支援學校舉辦學生精神健康有關的活動或購買服務或用品。