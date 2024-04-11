特別財會｜律政司1年發布35份新聞反駁失實言論　不涉及額外開支

新一屆政府積極反駁外媒失實指控，律政司表示，由2023年至本年3月初共發表了35份新聞稿和文章、1次致函海外媒體，駁斥失實言論，工作均由律政司現有資源承擔，不涉及額外開支。



立法會審議預算案的特別財委會下周一（15日）起連續數日舉行，律政司書面回覆有關維護香港法治和司法獨立的工作。

律政司表示，政府一直致力維護香港法治和司法獨立，針對來自外界，包括本地及海外政客、組織、媒體和個別人士的無理攻擊，政府必定會適時澄清。

律政司稱，由2023年至本年3月初，共發表了35份新聞稿和文章，律政司司長林定國及副司長張國鈞亦共進行了22次媒體專訪，並透過18次在不同場合發言和1次致函海外媒體，駁斥一些毫無理據的言論。律政司表示，這些工作由律政司現有資源承擔，並不涉及額外開支。

此外，這期間，政府亦有就境外評級機構所發表與法治相關或含有法治指標的評級指數或報告中的不實指控，作出反駁和澄清。