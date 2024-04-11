特別財會｜司法覆核申請處理加快　案件增加無礙效率提升

去年高等法院原訟庭司法覆核申請為2,191宗，按年上升646宗或41.8%，入稟覆核的案件數目更由10宗大增至43宗，而排期至聆訊的平均輪候時間卻由88日減少至76日，顯示處理效率提升。



司法機構表示，由於優先處理的2019年反修例案件及國安案件已經陸續審理，其餘絕大部份均已排期審訊，對其他案件輪候時間的影響亦將逐步減低。



高等法院。

立法會特別財委會下星期舉行，審議《財政預算案》細項，政府今日回覆議員提問時，列出司法覆核的數據。

在高等法院原訟法庭，覆核入稟的申請數目由去年1,545宗上升41.8%至2,191宗，許可申請輪候時間由26日上升至31日。批准入稟的司法覆核宗數由10宗上升至43宗，而排期至聆訊的時間卻由88日縮短至76日。

如司法覆核被拒批准，可向高等法院上訴法庭上訴。2023年上訴個案有264宗，按年減少33宗，批準上訴的案件則由11宗減至1宗，申請上訴及排期聆訊的輪候時間亦按年縮短。

終審法院方面，去年接獲352宗民上訴許可申請，按年大減47.5%，批准上訴案件則由14宗減少至10宗。

至於涉及2019年逃犯條例的案件 ，司法機構已經快速處理，截至2月底已經完成93%的反修例案件，而涉及國安案件亦已處理了87%。司法機構表示，隨着絕大部份案件已排期2024及2025年審訊，對其他案件輪候時間的影響亦將逐步降低。