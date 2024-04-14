學童精神健康｜保良局辦家校同行講座　主席：家長應增子女抗逆力

保良局周六（13日）舉行「 幼小校長與家長同行」系列講座活動啟動禮暨首場講座，題為「家校同心好精神 」。保良局主席龐董晶怡表示，從小為孩子建立正面價值觀，可以增強學生面對日後困難的韌性（Resilience），即抗逆力，因為正向價值觀能夠提供他們堅定的價值觀基礎，幫助他們在面對挑戰和困難時保持積極態度、堅韌不拔，並以正確的方式解決問題，應對充滿多變的未來。



260名保良局屬校家長與校長大合照出席「保良局幼小校長與家長同行系列」啟動禮，由家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展主禮，以及首位華人世界冠軍單車手黃金寶擔任分享嘉賓。保良局表示，以精神建康為主題的原因是因為具有健康的身心，是讓學生有良好的學習果效的最重要因素。

龐董晶怡提醒家長，如留意到子女有負面情緒，最先應該聆聽子女的感受，給予一個安全的空間讓他們表達，並給予情感支持和體諒。她指每個兒童面對的挑戰都不盡相同，家長可以通過支持、鼓勵和教導情緒管理技巧來幫助孩子應對情緒困擾，同時與學校緊密合作，提供個人化的輔導和支援。

保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰表示，保良局由2023/24學年開始推行「幼小同盟」政策，讓本局24所幼稚園及24所小學可善用優勢，共享資源，去年9月至今已舉辦過百場活動，其中包括一同參與音樂體驗、圖書閱讀、運動會、足球訓練、種植活動、新春聯歡等等，讓幼稚園學生、小學生及家長緊扣聯繫。

保良局表示，「保良局幼小校長與家長同行系列」往後將透過不同屬校幼稚園及小學校長，舉辦一系列共十多場的座談會，分別邀請不同領域的專家講者對談家長具興趣的親子課題，主題涵蓋學生精神健康、正向教育、親子育兒、發揮潛能、21世紀技能等等。