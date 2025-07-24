孩子玩遊戲輸不起？過度安慰只有反效果「3部曲」培養挫折忍受度

您是這樣的家長嗎？孩子只要稍微受到挫折就急着跳出來幫忙，孩子只要遭遇一點委屈就急著又哄又抱，就深怕一點遲疑，孩子的心理會受到永不磨滅的創傷？



有一天兒童遊戲區傳來孩子陣陣歇斯底里的怒吼聲與尖叫聲，家長聽見急忙過去了解，就看見自己的孩子雙手緊拉着對方，不讓人離開，並高喊「不要！我不要！我不要輸！」

為了降低孩子的怒氣，家長溫柔地說「寶貝，不要生氣了！不然我陪你玩好不好，你這麼厲害，一定可以很快就贏過我喔！」

您是這樣的家長嗎？孩子只要稍微受到挫折就急着跳出來幫忙，孩子只要遭遇一點委屈就急着又哄又抱，就深怕一點遲疑，孩子的心理會受到永不磨滅的創傷？為人父母總是會心疼孩子，不捨得孩子受到一點傷害，我也是這樣的一位父親，只不過，您知道這樣的做法也有可能是造成孩子輸不起的主因嗎？

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對「輸」這件事容易崩潰的孩子到底怎麼了？

1. 孩子本身挫折忍受度低，無法承受壓力的結果

生活學習中，孩子一定會有遭遇挫折的機會，只是每位孩子的抗壓能力不同，衍生的忍受度也就不一樣，假如孩子的挫折忍受度過低，對於無法預期的過程或是不如所願的結果，就會不知如何承受，進而帶來內心上的壓力，當這份壓力遲遲無法紓解，就會產生心理上的衝突，直接導向情緒崩潰的途徑。

2. 孩子本身適應技巧不佳，無法承擔衝擊的結果

生活學習中，孩子一定會被要求接觸不喜歡的學習項目，只是每位孩子的因應方式不同，衍生的適應技巧也就不一樣，假如孩子的適應技巧不好，對於突如其來的要求或是難以接受的改變，就會不知所措，進而帶來內心上的衝擊，當這份衝擊遲遲無法釋懷，就會產生不當的社會行為，認為哭鬧就可以扭轉「輸」這件事。

3. 周邊大人長期的縱容，讓孩子誤以為只有贏的結果

生活學習中，孩子一定會碰到令人委屈的事件，假如您是心疼孩子會受傷的家長，甚麼事都讓着他、都順着他，就會讓孩子誤以為自己很厲害，進而對外界產生誤解，形成自我中心的想法，當這份誤解遲遲無法澄清，就會造成價值觀的扭曲，認為生活中就只有「贏」的結果。

人生旅程有大多都是在挫折中學習，孩子不可能永遠一帆風順，父母親也不可能一輩子在一旁守護，周邊每個人更不可能處處都讓着他，所以孩子從小就要培養挫折忍受度，教導適應技巧的學習。

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培養挫折忍受度．從日常遊戲着手

日常生活中，要如何幫助孩子呢？父母可從日常遊戲着手練習，具有明確輸贏的遊戲着手起，例如猜拳、層層疊、翻牌比大小…等，規則盡量簡單，方便大人可以依照自己想要的結果進行佈局。再依着下列的原則進行：

1. 有計劃的測試孩子情緒底線

有計劃測試孩子對輸的反應，逐步試探情緒底線，做為接下來策略擬定與修正的依據，重點擺放在最後總比數，讓孩子知道，就算輸了，結果還是會贏。

您可以這麼做:

(1) 前三次故意輸，第四次贏，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子嘗試到輸的經驗。

(2) 若孩子能接受上一輪結果，就可以繼續往下探，前兩次故意輸，第三次贏，最後兩次再讓孩子獲勝，提早讓孩子感受到輸的經驗。

(3) 前兩次故意輸，第三與第四次要贏，最後一次再讓孩子獲勝，慢慢讓孩子體驗平手的經驗。



2. 漸進式給予孩子挫折的壓力

漸進式讓孩子體驗輸的過程，逐步給予孩子壓力，藉此提升孩子的挫折忍受度，重點放在最後一次，讓孩子知道，就算過程輸了，最後還是能贏回來。

您可以這麼做：

(1)第一次故意輸，第二與第三次要贏，最後兩次再讓孩子獲勝，讓孩子感受連輸的壓力。

(2)採取交替輸贏的策略，第一與第三次故意輸，第二與第四次要贏，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子體驗交替輸贏的過程。

(3)第一次故意輸，中間三次比賽，隨機贏兩次，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子感受總比數輸的結果。



3. 適時教導孩子正確的因應策略

遊戲過程隨時鼓勵孩子，在不失信心下，提供解決策略，藉此提升孩子的適應技巧，重點放在第一次，讓孩子知道，就算輸了，也沒關係，還是有機會可以贏回來。

您可以這麼做：

(1)一開始就要贏，接下來的三次比賽只贏一次，最後一次再讓孩子獲勝，讓孩子體驗一開始就輸的經驗。

(2)第一次就要贏，接下來的三次比賽再贏兩次，最後一次讓孩子獲勝，讓孩子體驗輸多贏少的經驗。

(3)第一次要贏，接下來的三次比賽隨機輸贏，最後一次直接挑戰讓孩子輸，讓孩子感受輸的結果，確認孩子忍受度與適應技巧是否提升。



當然，這項原則不見得適合每一位孩子，不過在家您可以嘗試看看，只要妥善控制第一次、最後一次、以及輸贏總次數，就有機會提升孩子的挫折忍受度與適應技巧。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：善用生活遊戲，控制輸贏走向，逐步培養挫折忍受度與適應技巧，讓孩子學習輸得起!】