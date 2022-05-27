親子教育｜外籍導師專家親授　輕鬆有趣學好禮儀中英文6課程推介

疫情過後，小朋友重新回到校園，不過停課近三個月，家長不難發現子女無論在學業和紀律上都有明顯的退步。想趁下個學期來臨前，好好為小朋友增進中英文能力和教導他們基本的禮儀，家長不妨了解以下的課程，讓小朋友及早為下一個學期做好準備。



外籍導師小班教學 輕鬆有趣提升英文語言能力

學好英文不是一朝一夕的事，反而要從小打好語文的基礎。超閱城堡舉辦聖三一國際口語冒險森林課程，全程由外籍老師以英語授課，並且小班教學，貼心照顧每個小朋友的能力。有別於坊間執筆練字的興趣班，課程以生活化的主題，訓練小朋友的英文口語能力，提升他們的語言水平，增強自信心。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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聖三一國際口語冒險森林

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聽、說、讀、寫 適合3至5歲小朋友

此外，機構亦舉辦了幼兒綜合英文山谷課程，課程結合了聽、說、讀、寫4大範疇，每星期的主題各有不同，小朋友在學習時可以保持新鮮感，適合3至5歲的小朋友報讀。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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幼兒綜合英文山谷

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提升小朋友對英語興趣 學生字文法測試有問有答

流利的英語有助小一面試時，給考官留下深刻的印象。倫敦聖三一Trinity College London的英文口語考試證書面授課程，全程由外藉英語導師任教，透過有趣的活動教學，提升小朋友對英語的興趣，讓他們學習更多英文生字及文法運用。課程設有考試，透過簡單的問答形式，了解小朋友的聽力和口語能力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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倫敦聖三一英文口語考試證書面授課程

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中文字難筆劃多 結合故事聲音圖像易撐握

中文字筆劃多，文字背後又有不同意思，對於小朋友來說，可能難以掌握。而超閱中文認字及閱讀課程摒棄了死記硬背的學習方式，以多元學習方式教小朋友認讀中文字，又會集中訓練他們右腦記憶，結合故事、聲音、圖像，學習單詞、部首、造句及唐詩等，提升小朋友學習中文的興趣。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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超閱中文認字及閱讀課程

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家長精讀課程 教養孩子啟發潛能

小朋友要健康快樂地成長，家長的角色十分重要。「21日網上家長精讀課程」由樂苗坊總監及註冊心理學家周婉芬博士主持，涵蓋教養孩子技巧，協助家長改善孩子的行爲及情緒問題，教出自律、情緒管理能力佳的孩子。課程於網上進行，參加者可以隨時觀看課程內容，靈活安排時間學習。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看21日網上家長精讀課程詳情

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21日網上家長精讀課程

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同場加映：學禮儀提升自信

小朋友經常哭鬧情緒？其實他們不太懂表達自己情緒，只要適當的引導，不單止可以減少哭鬧，而且更可以在人群中都表現出得體大方和從容自信。自信小天使兒童禮儀証書面授課程適合4至12歲的小朋友參加，幼兒組的學員會學習儀態、肢體語言和餐桌禮儀，而兒童組則會學習社交禮儀和西式餐桌禮儀入門，從生活的細節中學習，成為一個有禮貌而且大方的小朋友。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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自信小天使兒童禮儀証書面授課程

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