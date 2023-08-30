都大舉辦親子教育系列講座 協助基層家長引導子女向上游
撰文：裴英才
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香港都會大學將於博愛江夏圍村舉辦六場「親子教育多面睇」系列講座，首場講座「親子關係與溝通」本月29日正式為講座系列揭開序幕，邀請到迦密主恩中學徐家賢校長擔任主講嘉賓，以及都大校董會主席黃天祥博士工程師為講座致辭。黃博士致力推廣家長教育，特別是在基層家庭普及家長教育，他認爲好的家長教育可以讓基層孩子得到向上游的機會，是送給基層孩子的最好禮物，感謝博愛江夏圍村家庭發展中心對推動基層家長教育支持理念，「孩子教育得好，是家長的驕傲，也是香港社會的未來。」
為了鼓勵基層家長能多方面了解親子教育，故此都大動員社會上熱心企業，為參加家長教育講座及課程的基層家長送上超市及餐飲現金券，鼓勵更多家長積極參與學習，都大將繼續與更多企業積極合作，務求讓參與「都大家長教育計劃」的家長可以得到不同的形式支援及鼓勵。
「都大家長教育計劃」現時主力推廣十數個「自在人生自學計劃」家長教育系列課程，以及在8月同時推出兩個面向不同對象的系列講座，包括由一系列重量級嘉賓主講，面向公衆的「與名人對話親職教育」系列講座，有關講座將安排稍後於明珠台「知識新天地」節目中播放；以及是次在過渡性房屋舉辦的「親子教育多面睇」系列講座。
都大的研究團隊更會追蹤基層家庭，評估他們在參與有關家長教育講座及課程後，於改善親子關係、管教方式及孩子全人發展上的改變。都大亦計劃製作一系列短片，以輕鬆方法與家長逐一拆解子女管教的常見問題。
另外，都大自年初開始聯同教育局及婦女事務委員會推廣「自在人生自學計劃」家長教育類課程至今，已有近500報讀人次，期間更與扎根深水埗基層家庭的香港社區組織協會合作，為超過70位基層家長提供免費課程。