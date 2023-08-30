都大舉辦親子教育系列講座　協助基層家長引導子女向上游

香港都會大學將於博愛江夏圍村舉辦六場「親子教育多面睇」系列講座，首場講座「親子關係與溝通」本月29日正式為講座系列揭開序幕，邀請到迦密主恩中學徐家賢校長擔任主講嘉賓，以及都大校董會主席黃天祥博士工程師為講座致辭。黃博士致力推廣家長教育，特別是在基層家庭普及家長教育，他認爲好的家長教育可以讓基層孩子得到向上游的機會，是送給基層孩子的最好禮物，感謝博愛江夏圍村家庭發展中心對推動基層家長教育支持理念，「孩子教育得好，是家長的驕傲，也是香港社會的未來。」



都大校董會主席黃天祥博士工程師致送感謝狀予博愛醫院機構發展及牙科服務總監黎慧雯。（都大提供）

為了鼓勵基層家長能多方面了解親子教育，故此都大動員社會上熱心企業，為參加家長教育講座及課程的基層家長送上超市及餐飲現金券，鼓勵更多家長積極參與學習，都大將繼續與更多企業積極合作，務求讓參與「都大家長教育計劃」的家長可以得到不同的形式支援及鼓勵。

主講嘉賓徐家賢校長以生動方式分享親子溝通的秘訣。（都大提供）

「都大家長教育計劃」現時主力推廣十數個「自在人生自學計劃」家長教育系列課程，以及在8月同時推出兩個面向不同對象的系列講座，包括由一系列重量級嘉賓主講，面向公衆的「與名人對話親職教育」系列講座，有關講座將安排稍後於明珠台「知識新天地」節目中播放；以及是次在過渡性房屋舉辦的「親子教育多面睇」系列講座。

一衆嘉賓參觀博愛江夏圍村示範單位。（都大提供）

都大的研究團隊更會追蹤基層家庭，評估他們在參與有關家長教育講座及課程後，於改善親子關係、管教方式及孩子全人發展上的改變。都大亦計劃製作一系列短片，以輕鬆方法與家長逐一拆解子女管教的常見問題。

另外，都大自年初開始聯同教育局及婦女事務委員會推廣「自在人生自學計劃」家長教育類課程至今，已有近500報讀人次，期間更與扎根深水埗基層家庭的香港社區組織協會合作，為超過70位基層家長提供免費課程。