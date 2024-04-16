微信挑戰賽總決賽腦力競爭　港澳學生團隊發揮創意　奪得多個大獎

港澳多間中小學的學生攜同各自創意與實用兼備的作品，前往深圳騰訊濱海大廈參與「第二屆微信創新實驗室小程序全球編程創新挑戰賽總決賽」，與全球青少年同台競技，經過激烈角逐後，在特等獎及一等獎在內的12個大獎名單內，有一半為來自港澳地區的作品，盡見港澳學生創新一面。



騰訊青年發展委員會主席李子樹表示，比賽鼓勵更多青少年從觀察社會，到參與改善社會，通過微信小程序動手解決實際問題。（大會提供）

微信小程序全球編程創新挑戰賽旨在鼓勵全球參賽青少年發揮科技創新精神，以微信小程序為基礎，思考如何運用科技改善社會和生活，大賽自2023年11月開幕後，涵蓋北京、上海、廣東、香港、澳門等地區，新加坡、韓國、非洲波札那的海外學生也積極參與比賽，作品主題包羅萬有。

大會總共收到500份作品，其中45件作品脫穎而出入圍總決賽，當中4成入圍作品來自港澳，港澳中小學生運用創意解決日常生活難題，總共奪得6個大獎，當中澳門培正中學學生團隊搭建一個互聯公告系統《失物通AI平台》，用戶看到最近的尋物或失物待領啟事，平台根據用戶最新發布的尋物啟事，推送與其最相關的認領啟事，並引入AI圖片搜索功能幫助用戶尋找失物，因而勇奪特等獎，香港嘉諾撒聖瑪利書院學生團體則開發《粵普對照系統》，支援粵語和普通話翻譯，解決生活實際的問題，奪得一等獎。

港澳學生團隊奪得多個大獎。（大會提供）

微信小程序編程標榜「開發低門檻」，可以和港澳地區STEM教育模式融合，提升青少年的創新思維及解決問題能力，目前微信小程序編程教育已經涵蓋港澳70餘所中小學，港澳賽區的作品在今次比賽中榮獲多個大獎，更有不少中學生將小程序作為畢業作品，相信微信小程序設計結合STEM教育，讓青少年發揮創意，同時增進本地青少年對內地的理解和認同，為港澳地區與內地進行科技文化交流打開契機。