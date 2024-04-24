嘉諾撒聖瑪利書院赴日內瓦國際發明展　AI系統助青光眼篩查獲銀獎

「第49屆日內瓦國際發明展」已經完滿結束，嘉諾撒聖瑪利書院早前遠赴當地參展，是全港唯一一間中學以學校為參展單位，未有隸屬於其他協會或機構。聖瑪利書院於發明展展出兩項發明，包括以人工智能作青光眼早期篩查的「OptiScan」及以人工智能檢查閉路電視系統減少虐兒案件發生的「Kid-AID」，分別取得銀獎及銅獎的成績。



嘉諾撒聖瑪利書院於發明展展出兩項發明，取得1銀1銅的成績。（嘉諾撒聖瑪利書院提供）

「OptiScan」快速判斷眼底照 可作青光眼早期篩查

針對近年越趨普遍的眼疾問題，嘉諾撒聖瑪利書院的學生團隊推出「OptiScan」，以人工智能技術分析眼底照以識別青光眼。系統以超過2300張眼底照作訓練，能快速判斷眼底照是否有潛在患上青光眼的風險，因此系統能用作青光眼早期篩查，有助讓有患者及早接受治療。

「Kid-AID」以人工智能檢查閉路電視識別虐兒行為

針對本港兒童托管服務的虐兒個案數字上升，嘉諾撒聖瑪利書院的學生團隊研發「Kid-AID」平台，以人工智能檢查閉路電視片段，找出中疑似虐兒行爲如拳打腳踢等即會自動向中心的管理層成員傳送警報，或通知社署、警方等，以盡快制止疑似虐兒行爲。團隊指，現行處理虐兒問題是以人手翻查閉路電視片段，除了浪費人力及時間，檢查的人士亦可能是施虐者，方法並不可靠。她們期望「Kid-AID」能夠幫助遏止虐兒行爲發生。

港代表團獲逾350獎項屬歷屆最多

另外，本屆日內瓦國際發明展的香港代表團於發明展共奪逾350個獎項，數目為歷屆最多；當中包括6個特別獎、28個評審團嘉許金獎，以及114個金獎。是次代表團由來自40個機構近700名成員組員，包括大學、研發中心、研發實驗室、科技企業、政府部門及中小學，規模為歷年最大。