日內瓦國際發明展　香港警隊奪六獎　HKSOS獲「評審團嘉許金獎」

香港警務處資訊系統部人員4月17日至21日在瑞士日內瓦參與第49屆日內瓦國際發明展，並再創佳績，勇奪5項金獎及1項銀獎，當中包括最高榮譽「評審團嘉許金獎」，由HKSOS手機應用程式的項目奪得。處方亦指，瑞士警察搜救隊與香港警察在雪山實地測試後，認為此方案可以應用於雪地搜救行動。



香港警務處資訊系統部人員4月17日至21日在瑞士日內瓦參與第49屆日內瓦國際發明展，勇奪五項金獎及一項銀獎，當中包括最高榮譽「評審團嘉許金獎」。（政府新聞處提供）

利用本土科技研發 實現數碼警政

香港警務處資訊系統部今年以「公眾安全新概念」為主題，呈交共6個與智慧搜救及情報主導巡邏有關的數碼項目參賽，展示了警隊以創新科技為本的「數碼警政」理念。處方稱，此六項嶄新的方案系列為警隊利用香港本土科技主動研發，當中5個項目已取得專利，以科技為現行工作模式注入新元素，改良傳統搜救行動及提升警察巡邏模式效能。

獲獎項目有多個手機應用程式、搜救無人機等

警隊的六個獲獎參賽項目包括，HKSOS手機應用程式，配合全新自動意外偵測功能保障市民生命（評審團嘉許金獎）；Signal Radar搜救無人機，於複雜地勢或沒有手機網絡覆蓋情況下遠距離偵測手機求救訊號（金獎）；HKSOS無線網狀網絡，於複雜或沒有手機網絡覆蓋的地勢構建安全數碼網絡（金獎）。

另外還有R-Map，透過全新設計的智慧搜救地圖及手機應用程式加強跨部門聯合搜救行動統籌能力（銀獎）；Techsense ，全球最細、最輕巧的智慧行動耳機，實時監測和保障搜救人員的安全（金奬）；及i-Patrol ，透過人工智能分析實時罪案資訊和過往犯罪熱點的手機應用程式，讓警務人員能即時採取情報主導的執法行動（金獎）。

瑞士警察與香港警察在雪山實地測試HKSOS手機應用程式。（政府新聞處提供）

警務處亦稱，多國人士對警隊參展項目極感興趣，尤其瑞士警察搜救隊與香港警察在雪山實地測試後，對HKSOS的技術及實體應用表示高度讚賞，認為此方案可以應用於雪地搜救行動。