日內瓦國際發明展｜港獲逾350個獎創新紀錄　孫東：彰顯創科力量

第49屆日內瓦國際發明展於本月17日至21日在瑞士日內瓦舉行,本港來自40個機的700代表團,獲得歷屆最多的逾350個獎項,當中包括6個特別獎、28個評審團嘉許金獎,以及114個金獎。



創新科技及工業局局長孫東周日(21日)恭賀香港代表團,指成績令人鼓舞,不僅反映本港的科研成果備受國際肯定,亦彰顯了香港深厚的創科力量,為成為國際創科中心奠下穩健基礎。



日內瓦國際發明展是全球發明界的年度盛事之一,今年香港代表團的規模是歷來最大,他們來自大學、研發中心、研發實驗室、科技企業、政府部門及中小學的成員。

政府方面,機電工程署獲七項金獎、10項銀獎及四項銅獎。發言人表示,機電署作為政府的創新促成者,一直支援各部門物色及應用創新科技解決方案,以優化政府服務,支持智慧城市發展及實現碳中和。

機電署的獲金獎項目有:

隧道行車定位系統

智慧聲音檢測分析系統

應用於濕地檢測和快速響應外來入侵物種的水上人工智能機械人

協助視察及救援工作的球型機器人

EnviroSense — 智慧環境監測及安全評估系統

人工智能鐵路規管巡查規劃系統

消防車救火工具及救援設備資產管理系統

此外,港鐵亦奪得21個獎項,包括七項金獎、十項銀獎、四項銅獎,破了得獎紀錄。是次獲得金獎的創新科技應用包括多個「智慧營運及維修」項目,透過加強對基建、列車及信號系統等鐵路資產的監測,協助維修團隊做好預防性檢測及維修,同時亦涵蓋優化顧客服務及事故處理的項目,以及廢棄物管理及噪音監控的創新方案。

其中,「融合人工智能與感測器加強對列車轉向架的維護」的項目,利用人工智能技術,開發了一套精密的演算法,透過實時收集列車轉向架的震動頻率數據,有效預測列車轉向架的異常情況,以加強其監測和維修。另外,一款可連接到綠色能源的電池供電感測器,亦獲得了金獎。當偵測到列車在車廠位置及信號燈的訊號後,會向迎來的列車發出提示,進一步提升鐵路服務安全及可靠性。

理大43個參賽項目成功奪得45個獎項。(校方提供圖片)

理工大學

理大43個參賽項目成功奪得45個獎項,包括兩個特別大獎、五個評審團嘉許金獎、18個金獎、13個銀獎,以及七個銅獎,當中19個獲獎項目為理大於InnoHK創新香港研發平台研究中心與其他國際頂尖院校共同開發的研究成果。

理大眼科視光學院的全球首個便攜式高清角膜地形圖儀,榮獲沙特阿拉伯代表團特別大獎和金獎。該設備已由理大學者領導初創企業香港和光科技有限公司成功商品化,能協助醫療服務提供者及時根據角膜情況制定應對方案,對於年紀低至四歲兒童的視力發展至關重要。

港大創新科研項目於49屆日内瓦國際發明展贏取42個獎項。(校方提供圖片)

香港大學

香港大學表示,科研團隊共贏取42個獎項,參展項目來自建築學院、牙醫學院、工程學院、理學院、李嘉誠醫學院,以及七個港大InnoHK科研實驗室,項目包括贏得兩個特別大獎、兩個評判特別嘉許金獎、 15個金獎,19個銀獎和4個銅獎。

由外科學系萬鈞教授團隊研發的仿生肝立方:肝癌和肝病的全面精準診療平台是特別大獎「Prize of the China Invention Association」和一個金獎的得主。由外科學系陳智仁教授和臨床腫瘤學系蔣子樑教授共同研發的先縮後除肝癌治療三部曲是特別大獎「Prize of the Delegation of Malaysia」和一個銀獎的得主。由生物醫學學院何永基教授研發的 Vitogram:人工智慧手機心臟健康監測技術贏取「評判特別嘉許金獎」。

科大36支參展隊伍一共奪得36個獎項。(校方提供圖片)

科技大學

科大表示36支參展隊伍一共奪得36個獎項,包括中國代表團發明和創新優秀獎、四個評審團嘉許金獎、以及多個金、銀、銅獎,獲獎數目屬歷年之冠。

其中科大校長葉玉如教授帶領的突破性研究,以血液中的可溶性ST2(sST2)蛋白為治療靶點開發阿爾茲海默症藥物的創新策略,榮獲中國代表團發明和創新優秀獎及評審團嘉許金獎兩個獎項。研究成果為阿爾茲海默症的藥物開發開拓了新方向。針對sST2的治療方法能夠降低阿爾茲海默症的發病風險和改善患者的病理症狀,有望成為比傳統阿爾茲海默症治療方法更簡單、侵入性較低和安全的新型治療策略。

城大研究人員囊括35個獎項。(校方提供圖片)

城市大學

城大研究人員囊括35個獎項,包括一項特別獎、八項評審團嘉許金獎、10項金獎、11項銀獎和五項銅獎。其中八項獲評審團嘉許金獎,創下城大歷屆獲得此獎項的新高,校方稱證城大在高質量研究和創新方面均表現卓越。

其中由城大電機工程學講座教授彭慧芝教授帶領的「用於生物醫學細胞和分子檢測的高靈敏等離子感測器的設計與納米製」項目,奪得特別獎和評審團嘉許金獎。

中大獲32個獎項創歷年最佳成績。(校方提供圖片)

中文大學

中大有31項創新科研參賽,共獲得32個獎項,校方稱創下中大參展以來的最佳成績,包括一個特別獎—韓國發明振興協會(KIPA)獎、一個評審團嘉許金獎、12個金獎、16個銀獎及兩個銅獎。

獲獎項目包括20項醫學院、六項工程學院及五項理學院的發明,涵蓋廣泛學科領域,彰顯了中大多元的學術強項和推動創科進步的領導地位。

浸大學者的創新研究項目共奪得九個獎項。(校方提供圖片)

浸會大學

浸大學者的創新研究項目共奪得九個獎項,包括一個評審團嘉許金獎、四個銀獎和四個銅奬。化學系助理教授易威伸的模塊化蛋白質為siRNA載體的基因治療,獲評審團嘉許金獎。