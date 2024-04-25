中六生研檢測敷料快速顯示傷口感染風險　日內瓦國際發明展奪金獎

若傷口受到細菌感染，將會令病情惡化。為此銅鑼灣聖保祿學校的中六生郭美恩利用發明了「傷口感染檢測敷料」，內含有天然酸鹼值指示劑用作檢測傷口酸鹼值，並以不同顏色顯示，從而快速識別和顯示傷口受細菌感染的風險，並憑發明於日內瓦國際發明展奪得金獎和「歐洲發明協會專項獎」。



聖保祿學校的中六學生郭美恩憑「傷口感染檢測敷料」於日內瓦國際發明展奪得金獎及「歐洲發明協會專項獎」。（張家倫攝）

新一代文化協會組成的香港中學生代表隊，早前遠赴瑞士參加第49屆日內瓦國際發明展，是唯一一隊由教育局資助參賽的中學生隊伍。他們共派出3個項目參賽，分別取得1金、1銀，及3項「歐洲發明協會專項獎」。

傷口感染檢測敷料 憑酸鹼值快速識別傷口感染風險

發明「傷口感染檢測敷料」的郭美恩表示，於2022年10月開始著手研發，因為在生物課看到一些慢性傷口照片，感到十分恐怖，同時知道若傷口被細菌感染會令病情惡化，故希望尋找一種預防方法。

她解釋，傷口的酸鹼值越高，受感染機會便越高，因此於敷料中採用天然酸鹼值指示劑，能夠按酸鹼值顯示不同顏色，以助病人和醫護人員快速識別傷口受細菌感染的風險，及早治療。

聖保祿學校的中六學生郭美恩（中）憑「傷口感染檢測敷料」於日內瓦國際發明展奪得金獎及「歐洲發明協會專項獎」。（張家倫攝）

郭同學表示，研發過程中遇到的最大困難是時要同時兼顧比賽、學業和校內活動，因此學懂做好時間管理，並感謝老師一直從旁指導。她表示，對於獲得金獎感到興奮，並於參展期間擴認識到來自世界各地的科研人員擴闊視野，未來希望入讀本地大學的醫學院。

手機App取代嘉年華代幣發明獲銀獎

弘立書院中五學生孫宇琦（右二）及汪涵睿（左二），憑發明「Qirui Pay 麒瑞支付」於日內瓦國際發明展獲銀獎及「歐洲發明協會專項獎」。（張家倫攝）

弘立書院中五學生孫宇琦及汪涵睿，憑發明「Qirui Pay 麒瑞支付」於今屆日內瓦國際發明展獲銀獎及「歐洲發明協會專項獎」。項目以手機應用程式記錄和取代嘉年華會中的實體紙張和代幣，減少浪費和更環保之餘，主辦單亦可收集數據分析用戶行為。二人均表示，期望應用程式能打入商業市場。

德瑞國際學校中四生甘翌辰發明的「TOURVISTA」程式，於日內瓦國際發明展奪得「歐洲發明協會專項獎」。（張家倫攝）

德瑞國際學校中四生甘翌辰發明的「TOURVISTA」程式則奪得「歐洲發明協會專項獎」，用家只需輸入簡單指示或上載圖片，表達自己想去的旅遊景點類型，經人工智能分析後，會向用家推薦及詳細介紹旅遊景點。