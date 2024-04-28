玫瑰崗中學停辦｜家長記者會哭訴　批評辦學團體：真係唔在乎學生

玫瑰崗中學原計劃於2026年起停辦，但由於在去年10月意見收集結果顯示，較多家長支持全體中一至中五學生，由下學年起轉校到南區置富花園余振強紀念第二中學的選項，由此決定提早今學年後停辦。有議員聯同家長今日(28日)招開記者會，有家長在記者會上哭訴學校決定倉卒，漠視學生的最大利益，教育局亦沒有作出協助。



中五學生需轉往其他學校就讀中六

玫瑰崗中學中五學生的監護人曾先生表示，去年9月中宣布停辦時，以為讀中五的妹妹不會受影響，但過一個月校方就宣布決定提早今學年後停辦。他指，校內氣氛人心惶惶，大部份學生沒有心機讀書。

曾先生表示，因為大部份中學不收中六插班生，因此妹妹暫時決定會轉往余振強紀念第二中學就讀中六。他強調轉往其他學校就讀中六課程，對妹妹的影響極大，因為未必由熟悉她能力的老師教導，加上大部份學校會在升中六前的暑假加設補課，但現時未知余振強紀念第二中學會否提供相關補課。

學生唔係資產，唔係轉讓俾其他人，轉讓成功就無咗呢件事。 玫瑰崗中學中五學生的監護人曾先生

除了課業上受影響外，曾先生表示，自停辦消息傳出外，妹妹的同學亦逐個退學，十分影響妹妹的心情。

玫瑰崗中學中五學生的監護人曾先生表示，校內氣氛人心惶惶，大部份學生沒有心機讀書。（蘇煒然攝）

中三家長批評教育局不作為 擬安排兒子轉校重讀

中三學生家長李太批教育局不作為，「我作為家教會（代表），同辦學團體傾，教育局都無出現。」李太表示，大部份學校停辦都以學生利益為最大考量，但辦學團體在此事上完全沒有考慮到學生的利益。

佢（辦學團體）真係唔在乎啲學生，學生呢一年經歷咗嘅嘢，呢個傷害我唔知點去修補。 玫瑰崗中學中三家長李太

李太指，兒子情緒十分受此事影響，只要在家一提起玫瑰崗中學就會十分鼓躁。她表示，已為他報讀余振強紀念第二中學，但同時會繼續尋找其他中學轉讀，並已與兒子討論轉往其他學校升讀時會重讀中三，因為今年受學校停辦影響，沒有心機讀書。

議員指教育局應該介入事件作協調

立法會議員江玉歡批評教育局以「觀察員」身份處理此事，但局方應該介入事件作協調。社會福利界議員狄志遠指校方決定反覆，令學生、家長大受困擾，認為教育局在此事沒有維護學生、家長的最大利益，因此會向申訴專員提出控訴要求局方作出解釋。