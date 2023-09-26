玫瑰崗中學停辦｜辦學團體：師生明年可全轉到港島一所天主敎中學

玫瑰崗學校早前突然宣布中學部在於25/26學年完結後停辦，現有初中生不能原校升讀中四，中學部屆時改由私校香港道爾頓學校一併接辦。辦學團體道明會今日（26日）重申維持停辦決定，並公布港島一所天主教中學，同意讓所有在讀各級別的玫瑰崗中學學生，在下學年入讀該校，但未有公布校名；道明會認為此安排是考慮到現時的處境，以及家長希望學生可以暢順過渡的訴求，指最能符合學生的特別需要。校方補充，此安排屬自願性質，讓玫瑰崗中學的家長、學生和老師可以根據個人考慮做決定。



家教會主席包比達表示，一直爭取延長營辦至2028/29學年最後一屆中六學生畢業為止，但道明會稱不可行。他重申所有家長均希望子女可以原校就讀直至畢業，道爾頓學校和道明會有道義責任採取這個過渡安排，例如繼續容許剩餘的玫瑰崗中學學生就讀，促教育局介入協助。



▼9月18日 玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼



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1500人聯署反停辦 道明會：維持停辦決定

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校道爾頓學校，其中屬津校的將在於25/26學年完結後停辦，事件連日引起社會關注。玫瑰崗學校關注組（Rosaryhill School Concern Group）早前就此發起聯署行動，促辦學團體剎停「殺校」計劃，至今有逾1,500人聯署。

道明會今日回覆查詢時指，維持原有停辦的決定，其重申已正式通報教育局這項決定，感謝各持份者和各方在過去一周提供的寶貴意見和建議。

稱新安排回應家長希望學生可以暢順過渡

道明會表示，早前已成立專屬的過渡委員會，成員包括辦學團體、家長、老師、校友、校管會及教育界代表，而中學過渡委員會在上周五（22日）舉行第一次正式會議，經過深入討論和分享已找到一個方案，能夠充分照顧玫瑰崗中學學生及其家庭的福祉。

道明會表示，在天主教香港教區協助下，一家港島區天主教中學同意讓所有在讀各級別的玫瑰崗中學學生在下學年（2024/25學年）入讀該校，稱此轉學安排考慮到現時的處境，以及家長希望學生可以暢順過渡的訴求，最能符合學生的特別需要的，「是富同理心和切合實際需求的解決方案」。

▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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教師一同轉校確保教育連續性

道明會解釋，此方排可以讓所有學生和教師可以一起轉學到同一所學校，確保教育連續性，最大程度地減少對學生學業的干擾；並指隨着玫瑰崗中學學生的加入，相關學校的的學生人數將增加，屆時可提供更廣泛的科目和課外活動。

道明會表示，相關學校同位於港島及為天主教學校，與玫瑰崗中學享有共同的價值觀的同時，亦確保學生能夠方便到達學校。至於教師方面，玫瑰崗中學的教師在學校停辦後將有機會繼續在相關學校任教，以減少教育界寶貴人才的流失。

校方稱指此安排屬自願性質，家長、學生和老師可以根據個人考慮做決定，但亦期望家長和學生盡量考慮這個建議安排，讓學生回復穩定情緒，盡快回歸正常校園生活。道明會補充，除擬議學校外，亦積極與其他學校商討，以探索更多選擇，並希望學校可以特別考慮想轉校的學生，保證會在過渡期間全力為家長和學生提供選擇。

家教會主席：家長無人想轉校、無人鍾意個方案

校長蘇佩婷、校監何幼孫、家教會主席包比達、另有家長代表等均有出席上周五（ 22日）首次玫瑰崗中學過渡委員會會議，歷時大約一個多小時。包比達批評當日會議並非諮詢家長意見，校方僅於短時間提出三個過渡方案，「夾硬」要求他們作出抉擇，「話唔可以同時間考慮三個方案，要揀一個方案去探討。」

包比達不透露新校名字，但指校方提供的背景資料不多，例如是否有足夠教師空缺、對於特殊教育需要學生的支援如何等等，所以會上未有任何定論，亦強調要求校方補充資料後，須再就方案諮詢師生意見。

家教會一直爭取玫瑰崗中學延長營辦至2028/29學年，包比達表示，但道明會指出方案並不可行，他稱辦團稱已諮詢教育局意見，因隨着學校停止收生，班數逐步減少，全校不足12班，未能達到津校最低班數要求，「開唔到六年」。

不過，他明言家教會反對下學年全級搬到新校的方案，「家長無人想轉校、無人鍾意個方案，依家根本無得揀。佢哋當然想我地走得快，唔使三年，搞點晒我地。」他指所有家長均希望學生可以原校就讀直至畢業，道爾頓學校和道明會有道義責任採取這個過渡安排，例如合併後的私立中學，繼續容許剩餘的玫瑰崗學生就讀，教育局亦應介入協助，「道爾頓係咪可以接手我哋學生，畀我哋嚟緊五年留係原校順利過渡？係咪要收少啲錢，你（道明會）要同 Dalton（道爾頓）傾。」