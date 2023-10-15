玫瑰崗中學停辦｜蔡若蓮曾表關注　49學生致特首公開信短片疑下架

撰文：陶嘉心
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有64年歷史的玫瑰崗中學於2025/26學年完結後停辦，該校YouTube頻道上周三（11日）上載影片，名為《請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信》的影片，懇請政府為400多名中學生提供新校舍，並在結尾與其他學生一同高呼「Please help us！」，教育局局長蔡若蓮在影片發放翌日（12日），曾表示非常關注學生在片段中情緒表現。至周六（14日）有關短片在YouTube已無法搜尋，按入早前連結亦無法播放。

《請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信》的影片在9月14日已變無法播放。(YouTube影片截圖）

▼10月11日　玫瑰崗中學在網上平台上傳影片▼

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影片要求特首李家超「畀我哋一個機會」

玫瑰崗中學上周三上載的影片，片長約三分鐘，由該校2022至23的傑出學生林綽希，帶領共49名本年度的領袖生及風紀隊，代表全體學生表示，「我哋玫瑰崗學生嘅未來，就掌握喺行政當局手上，希望特首閣下可關注我哋嘅未來，畀我哋一個機會。」

林又表示，當得知辦學團體道明會放棄營運學校的消息後，全校的師生及家長，均感到非常震驚，他又指每當想到400多個中學同學，不能在安穩的環境繼續學業，而初中同學日後需轉往其他學校就讀，便感到痛心及難過。

至周六晚，有關短片在YouTube已無法搜尋，按入早前連結亦顯示「無法播放」、「這是私人影片」字樣，暫時未知原因。

▼9月16日　玫瑰崗學校舉行家長會▼

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▼9月18日　玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼

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蔡若蓮表示非常關注學生在片段中情緒表現

影片上載後，教育局表示十分關注，已立即聯絡學校了解情況，並敦促學校留意有關同學的情緒，按需要提供適切的輔導與支援，以充分保障學生的福祉。局長蔡若蓮翌日（12日）出席活動後亦表示，非常關注學生在片段中的情緒表現，希望辦學團體、學校、家長及同學能坦誠溝通，令他們知道「務實與理性、可行唔可行嘅安排」，「唔應該喺過程入面讓同學有所誤解。」

玫瑰崗中學生拍片盼有新校舍　蔡若蓮籲辦團坦誠溝通勿讓學生誤解

▼玫瑰崗學校辦學團體聲明▼

土地和校舍資源珍貴　按機制邀辦學團體公平競逐

教育局當時回應指，一直與辦學團體保持緊密聯繫，已知悉玫瑰崗中學的辦學團體，與另一辦學團體商議並提出可行方案。辦學團體亦已成立「中學過渡委員會」，該委員會與辦學團體緊密合作，共同計劃為學生和教職員提供適切的支援。

教育局強調，土地和校舍為珍貴的公共資源。當有需要分配校舍時，教育局會按既定機制，通過公平競逐的方式，公開邀請所有合資格的辦學團體申請。

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