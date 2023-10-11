玫瑰崗中學停辦｜49學生拍片求李家超給新校舍　教育局促校方留意

有64年歷史的老牌私校玫瑰崗中小學及幼稚園，將於下學年起分階段併入另一間私校香港道爾頓學校，其中屬津校的玫瑰崗中學將於25/26學年完結後停辦。玫瑰崗中學今日（11日）在YouTube上載名為《請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信》的影片。片中有一名學生代表說，「玫瑰崗就好似我哋第二個屋企」，懇請政府為400多名中學生提供新校舍，並在結尾一同高呼「Please help us！」



教育局表示，已立即聯絡學校了解情況，並敦促學校留意有關同學的情緒。但局方強調，土地和校舍資源珍貴，當有需要分配時會按既定機制，邀請合資格的辦學團體申請及公平競逐。



▼10月11日 玫瑰崗中學在網上平台上傳影片▼



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玫瑰崗傑出學生︰希望特首閣下可關注我哋嘅未來

玫瑰崗中學今日在YouTube上載一條影片，名為《請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信》。中學2022至23的傑出學生林綽希，帶領共49名本年度的領袖生及風紀隊，代表全體學生表示，「習近平主席講過，青年有未來，則香港有未來。我哋玫瑰學生未來，就掌握在行政當局手上，希望特首閣下可關注我哋嘅未來，畀我哋機會。」

林綽希表示，當得知辦學團體道明會放棄營運學校的消息後，全校的師生及家長，均感到非常震驚，「我哋道明會困難，不過我哋唔能夠接受，亦都唔願意接受。」他又指每當想想到400多個中學同學，不能在安穩的環境繼續學業，而初中同學日後需轉往其他學校就讀，便感到痛心及難過。

▼9月16日 玫瑰崗學校舉行家長會▼



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「玫瑰崗好似第二個屋企」籲政府提供新校舍

林綽希指，不少同學及其兄弟姐妹，由幼稚園或小學一直在相同的校舍內讀書成長，形容「玫瑰崗就好似我哋第二個屋企」。他又指，部份同學為不同的族裔，但無阻他們的相處，並一直互相砥礪及支持，共同渡過美好快樂的校園生活，因此對「家」蘊含住濃厚的感情。

林綽希又指，深諳政府重視教育及青年的發展工作，並提到去年施政報告指出，「年青人就是香港的未來，政府要為孩子成長成才創造機會」，因此代表一眾學生懇切要求政府可提供機會，認真審視玫瑰崗的情況，為400多名中學生提供新校舍。「等我哋能夠喺熟悉安穩嘅環境下，喺一班熟悉嘅老師教導下學習。」

其後影片結尾，林綽希朗讀內容後，片中所有學生一同高呼︰「Please help us！」

▼9月18日 玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼



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教育局︰已立即聯絡學校了解情況

教育局表示，對玫瑰崗中學的學生拍攝短片，並上載至影片分享網站，表示十分關注。局方已立即聯絡學校了解情況，並敦促學校留意有關同學的情緒，按需要提供適切的輔導與支援，以充分保障學生的福祉。

教育局並呼籲，各方應以學生福祉為首要考慮，辦學團體有責任與相關持分者協調及溝通，並確保學生建立正確的價值觀及心智健康發展。

▼玫瑰崗學校辦學團體聲明▼



土地和校舍資源珍貴 按機制邀辦學團體公平競逐

教育局又指，一直與辦學團體保持緊密聯繫，已知悉玫瑰崗中學的辦學團體，與另一辦學團體商議並提出可行方案。辦學團體亦已成立「中學過渡委員會」，該委員會與辦學團體緊密合作，共同計劃為學生和教職員提供適切的支援。

教育局強調，土地和校舍為珍貴的公共資源。當有需要分配校舍時，教育局會按既定機制，通過公平競逐的方式，公開邀請所有合資格的辦學團體申請。