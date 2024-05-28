《香港01》中華文化學人　學生參觀香港故宮文化博物館助了解中史

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日下午順利舉行，多間學校合共360多名師生於香港故宮文化博物館參與專家講座，以及參觀博物館，加深對中華文化認識。



書本知識活現眼前當然更加深刻，其中來自新界西貢坑口區鄭植之中學的學生就表示獲益良多，參觀香港故宮文化博物館有助鞏固於課堂上學到的歷史知識，「沒那麼混亂，對古代發生的事更加清晰」。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、中國光大集團有限公司 （光大香港）、光彩+及龍豐集團支持。



參加活動的一眾師生當日首先參與由博物館歷史研究學者曾啟泓先生以「從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展 」為題的講座，其後獲安排分為多個小組，在「01教育」團隊帶領下，分批參觀香港故宮文化博物館內多個展廳，透過展品了解國家歷史和傳統文化。除了分組導賞之外，學生亦會有時間自由參觀，按自己的興趣及步伐探索香港故宮文化博物館。

新界西貢坑口區鄭植之中學參加了《香港01》中華文化學人計劃，並參觀香港故宮文化博物館。圖左起為該校林文昌老師、崔賢雅同學及鍾善童同學。（蘇煒然攝）

西貢坑口區鄭植之中學中一學生崔賢雅表示，透過導賞員耐心講解後，更清楚知道展品歷史，並認為古代人十分有創意，創造出各種意想不同的物品。另一位中一學生鍾善童則指本身對清朝歷史不太熟悉，但由於當日主要觀賞清朝展品，參觀後「（對清朝）了解多少少，沒那麼混亂」，又認為是次參觀有助了解中國歷史的朝代順序和相關事跡，以及古代人所需要的用品。

該校林文昌老師表示，香港故宮文化博物館的展品與古代畫作能引起學生了解歷史的興趣，「原來以前的皇帝多厲害，樣樣都是金」，相信學生此行獲新鮮體會，比只在課堂上接收資訊更好，「睇到實物會更深刻」。

新界西貢坑口區鄭植之中學的崔賢雅同學（左）及鍾善童同學（右）均認為是次參觀香港故宮文化博物館獲益良多。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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