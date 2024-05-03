《香港01》中華文化學人　逾360師生參觀香港故宮文化博物館

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日下午順利舉行，多間學校合共360多名師生於香港故宮文化博物館參與專家講座，以及參觀博物館，加深對中華文化認識。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、中國光大集團有限公司 （光大香港）、光彩+及龍豐集團支持。



專家講座分享國家博物館早期發展演變

《香港01》中華文化學人計劃「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日假香港故宮文化博物館順利舉行，共有逾360名學生和教師參加講座和參觀博物館。（蘇煒然攝）

一眾師生抵達香港故宮文化博物館後，先於香港賽馬會演講廳參與專家講座。講座由博物館歷史研究學者曾啟泓先生以「從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展 」為題，透過各種有趣吸引的例子，與學生分享國家博物館的發展進程、展品收藏和當中的發展演變。

《香港01》中華文化學人計劃「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日假香港故宮文化博物館順利舉行，共有逾360名學生和教師參加講座和參觀博物館。（蘇煒然攝）

學生參觀香港故宮文化博物館展廳 了解中華文化

講座後學生分為多個小組，然後在「01教育」團隊帶領下，按照由一眾歷史及人文系大學生共同設計的導賞路線，分批參觀博物館內多個展廳，而工作人員亦會就不同重點展品向學生講解，助學生透過展品了解國家歷史和傳統文化。

《香港01》中華文化學人計劃「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日假香港故宮文化博物館順利舉行，共有逾360名學生和教師參加講座和參觀博物館。（蘇煒然攝）

參觀亦設有自由參觀環節，讓學生自行探索不同展廳，而大會亦向參加學生派發「藏寶圖」，讓學生可在自由參觀環節嘗試「尋寶」，許多學生在參觀期間均對不同展品感興趣，利用手機拍攝展品作為紀錄留念。

活動當日承蒙光大香港董事會執行委員會辦公室主任趙珺女士、人力資源部助理總經理李大傑先生及團隊出席活動。