《香港01》邀中大專家分享先秦文化　從商王武丁的一天認識商朝

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第三場活動於5月20日下午順利舉行，並由香港中文大學副教授林永昌在香港故宮文化博物館主持「商王武丁的一天：認識先秦中國文化的豐富性 」講座，與現場兩間學校逾260名師生。



林永昌為香港中文大學人類學系／歷史系副教授，香港中文大學考古及文化遺產研究中心主任。



《香港01》推出中華文化學人計劃，當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第三場活動於5月20日下午順利舉行，並由香港中文大學副教授林永昌在香港故宮文化博物館主持講座。（蘇煒然攝）

林永昌首先以近期影視作品的商王朝為引子，說到不少人都會認為傳說中的商王朝等同野蠻、迷信及兇殘。如果要真正認識數千年前的商朝歷史，方法包括閱讀當時古人用以書寫的卜骨（牛的骨頭）及卜甲（龜的骨頭）、參考司馬遷撰寫的《史記》，以至是透過考古找出當年的人類活動痕跡。

透過引用不同材料，他向學生描繪出商朝的樣貌，又以當時的都城安陽與現代香港比較，以突出安陽的特點，例如人口應該只有7至14萬，比香港一個區還少，面積亦只有約36平方公里，約為香港島的一半，但可能已經是當時全球最大的城市中心。

《香港01》推出中華文化學人計劃，當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第三場活動於5月20日下午順利舉行，並由香港中文大學副教授林永昌在香港故宮文化博物館主持講座。（蘇煒然攝）

其後，他就以商王武丁的一天為切入點，向學生解釋古人的生活環境。他說雖然甲骨文有「床」一字，但商朝文物之中未有發現床，所以當時的人很可能席地而睡。另外，當時的主食只有米及小米，所以商王應該未有吃過由小麥製成的麵條及麵包。他亦提到，商王是負責判斷吉凶的大祭司，每天的重要任務就是占卜，而當時的占卜有複雜的系統作紀錄，更會有專人負責跟蹤結果。

他總結指，現實中的商朝與我們想像中有所不同，不但有複雜的系統記錄王朝發生的大小事情，亦是生活及資源中心，為「中國」奠定基礎。

《香港01》推出中華文化學人計劃，當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第三場活動於5月20日下午順利舉行，並由香港中文大學副教授林永昌在香港故宮文化博物館主持講座。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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