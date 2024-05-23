《香港01》中華文化學人　近270師生參觀香港故宮文化博物館

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第二場活動已於5月6日下午順利舉行，兩間學校近270名師生於香港故宮文化博物館參與專家講座，以及參觀博物館，加深對中華文化認識。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、大家樂集團支持。



敦煌文化研究學者崔中慧副教授以「乘風萬里：敦煌壁畫裡的舟船」為題作講座分享。（蘇煒然攝）

專家講座分享敦煌文化

滙基書院及香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的教師及學生抵達香港故宮文化博物館後，先於香港賽馬會演講廳參與專家講座。講座由敦煌文化研究學者崔中慧副教授以「乘風萬里：敦煌壁畫裡的舟船」為題，以敦煌壁畫中上出現的舟船為切入點，與學生分享中國歷史及文化。

兩間中學的學生於香港故宮文化博物館參觀了不同展館，深深感受到博大精深的中華文化，獲得有趣而獨特的學習經歷。（蘇煒然攝）

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學生參觀香港故宮文化博物館展廳 了解中華文化

講座後學生分為多個小組，然後在「01教育」團隊帶領下，按照由一眾歷史及人文系大學生共同設計的導賞路線，分組參觀博物館內的不同展廳。參觀期間，學生們亦會就不同重點展品向學生講解，助學生透過展品了解國家歷史和傳統文化。

兩間中學的學生分成多個小組，輪流參加由「01教育」團隊帶領的導賞團。（蘇煒然攝）

參觀亦設有自由參觀環節，其間參加學生亦可憑由大會派發的「藏寶圖」，自行探索不同展廳展品，體驗「尋寶」的樂趣，許多學生在參觀期間均對不同展品感興趣，利用手機拍攝展品作為紀錄留念。