《香港01》邀專家分享中國博物館發展史　助師生加深認識中華文化

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」首場活動已於4月24日下午順利舉行，由博物館歷史研究學者曾啟泓先生，在香港故宮文化博物館主持「從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展 」講座，與現場多間學校合共360多名師生分享國家博物館的發展歷史演變、包括北京故宮博物院的背景資料和國內博物館的重點收藏品。



曾啟泓先生現為牛津大學歷史博士生，為博物館歷史研究學者。

《香港01》邀請到博物館歷史研究學者曾啟泓先生，在香港故宮文化博物館進行「從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展 」講座。（鄭子峰攝）

講座以「第一家中國博物館」為引子，與學生一同探討和思考中國的博物館歷史起源。曾先生認為，可以從不同角度切入，包括「第一所中國主題博物館」、「第一所在中國成立的博物館」、「第一所中國人建立的博物館」以及「第一所中國國立博物館」，並與學生分享這幾所博物館成立時的歷史背景。

講解期間，曾先生亦與學生分享相關博物館部份館藏，以及簡述故宮博物院成立的過程、背景、以及藏品等資料。及向他與出席講座的師生分析中國的博物館演變，認為主要可分成：「探索及研究中國」、「展示及推廣西方科學」及「收藏及保存國寶」三大階段，同時提醒學生，學習中國傳統文化和歷史，以及保存國家文物的重要性。

《香港01》邀請到博物館歷史研究學者曾啟泓博士，在香港故宮文化博物館進行「從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展 」講座。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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