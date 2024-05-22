教局公布中小內地考察團22個行程　19個涵蓋國安教育　下月起展開

教育局昨日（22日）公布初中及高校學生內地交流計劃「同根同心」共22個行程，委託承辦機構與下月起至明年８月籌辦包括6個廣東省以外及16個廣東省內的行程。其中19個行程的學習重點涵蓋國家安全教育。



教育局昨日公布介紹初中及高校學生內地交流計劃「同根同心」共22個行程。（資料圖片／歐嘉樂攝）

教育局昨日（21日）致函各中小學，介紹初中及高小學生內地交流計劃「同根同心」共22個行程的詳情，計劃目的加深學生對於內地城市的歷史文化、風俗特色等方面的認識。當中有19個行程涵蓋國家安全教育。例如供小四至小六學生參加的北京四天團，除帶學生外觀鳥巢及水立方，亦會踏上長城，讓學生認識外敵入侵中國的歷史，明白維護國家領土完整的重要。

另外，有3個行程內容則未列出涵蓋與國安教育相關的內容。例如有惠州兩天團帶學生到綠色農產品企業，認識農業科技對人民生活的影響；廣州兩天團，帶學生到黃埔古港認識其發展源起及在過去海外貿易的重要角色等；另有深圳一天團帶學生到大芬油畫村認識中國油畫。

按教育局「已批准訂立的合約公告」資料顯示，計劃共有兩個承辦商，包括華暢東方文化國際交流有限公司，共負責10條路線，以廣東省外行程較多，合約價值逾1.3億元；另一承辦商為和富社會企業有限公司，共負責12條路線，以廣東省內行程為主，合約價值約8,770萬。