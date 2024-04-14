國安教育日｜消防救護學院開放日　市民：近日多火災　消防員英勇

4月15日為「全民國家安全教育日」，消防及救護學院今日（14日）舉行開放日，不少家長帶同小朋友入場參觀。現場有中式步操、滅火及救援、高空拯救、急流拯救等示範表演。有入場市民表示，近期香港發生多宗火災，十分敬佩消防員的英勇精神，希望他們繼續加油，保護香港市民。



消防及救護學院舉行開放日，現場有中式步操、滅火及救援、高空拯救、急流拯救等示範。（廖雁雄攝）

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位於將軍澳消防及救護學院今日舉行開放日，現場有中式步操、滅火及救援、高空拯救、急流拯救等示範，亦有數輛消防車讓市民上車「打卡」。

希望繼續加油 保護香港市民

帶同攝影器材到場的蘇女士表示，今日開放日是一個十分難得的機會，看到消防員以及救護員合力救災的經過，「非常之精彩，好難得。」她指，第一次看到消防員中式步操，形容十分特別。她指，近期香港發生多宗火災，十分敬佩消防員的英勇精神，希望他們繼續加油，保護香港市民。

小朋友：最鐘意消防，最想看滅火示範

與十歲兒子入場的謝女士表示，兒子入場最期待看滅火及救援示範，稱示範十分震撼，「嗰火好大，不過消防員好快就救熄咗。」謝女士指，近期香港發生多宗嚴重火災，認為市民要加強防火意識，例如，出門前要檢查清楚有否關上電掣，政府應加強檢查舊樓的防火設施。

5歲的施小朋友指，今日入場參觀因為「最鐘意消防」，最想看滅火示範，他也試穿了消防員制服，形容「好重、好熱呀。」